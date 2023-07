Nomad ChargeKey: Mini Lightning oder USB-C Kabel für den Schlüsselbund

Wer für den Notfall immer ein passendes Kabel dabei haben möchte, kann sich den neuen Nomad ChargeKey ansehen. Hier handelt es sich um ein Mini-Kabel als Schlüsselanhänger, der einmal als USB-C auf Lightning sowie als reine USB-C Variante verfügbar gemacht wird.

Das Kabel selbst ist mit Nylon umflochten, über kleine Magneten halten die kleinen Kabelenden bei Nichtgebrauch zusammen. Im zusammengeklappten Zustand ist der ChargeKey 7,6 Zentimeter lang, im ausgeklappten Zustand sind es 12 Zentimeter. Die Variante mit Lightning und USB-C ist für iPhones und älteres iPads gedacht, die Version mit USB-C auf beiden Seiten für neuere iPads und andere Smartphones. Der Anschluss kann zum Beispiel direkt am MacBook erfolgen, natürlich ist der Betrieb auch an einem Netzteil möglich. 20 Watt werden unterstützt, so können Smartphone und Tablet zuverlässig geladen werden.

Euch kommt der ChargeKey bekannt vor? Eine erste Version des ChargeKey wurde 2013 auf den Markt gebracht, damals noch als Lightning und MicroUSB-Version. Das neue Lightning auf USB-C Kabel ist mit 35 US-Dollar bepreist, das USB-C auf USB-C Kabel kostet 25 US-Dollar. Wir informieren euch, wenn man die Produkte bequem in Deutschland kaufen kann.