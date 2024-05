Erstes DockKit-Zubehör: Belkin verkauft Auto-Tracking-Ständer Pro

Ein eher kleines und wenig Beachtung gefundenes Feature von iOS 17 ist das von Apple veröffentlichte DockKit-Framework für Entwickler und Entwicklerinnen. Mit dem DockKit und entsprechendem Zubehör soll es möglich sein, Objekte bei Videoaufnahmen in einem Raum zu verfolgen.

Das iPhone kann man unter iOS 17 mit DockKit-Zubehör verwenden, um das Gerät samt entsprechender Kameralinse in eine gute Position zu bringen, und danach Objekte in der Umgebung zu erfassen und verfolgen. Dies ist insbesondere bei Videoanrufen, im Bildungsbereich oder bei actionlastigen Videoaufnahmen, beispielsweise beim Sport, hilfreich. Apple selbst nennt diese Funktion „Folgemodus“, im Grunde genommen handelt es sich dabei um ein Personen-Tracking, das sowohl über eine Körper-, als auch eine Gesichtserkennung verfügt.

Die Personenerkennung startet automatisch, sobald das iPhone auf ein kompatibles DockKit-Zubehhör gestellt und die Kamera geöffnet wird. Bislang sah der Markt für entsprechendes Zubehör allerdings sehr mau aus. Mit dem neuen Belkin-Produkt mit dem sperrigen Namen „Auto-Tracking-Ständer Pro“ (Amazon-Link) ändert sich dies allerdings: Die Neuerscheinung, die man erstmals im Januar dieses Jahres vorgestellt hat, unterstützt Apples DockKit-Schnittstelle.

Belkin Auto-Tracking-Ständer Pro erlaubt 360-Grad-Drehung

Der Belkin Auto-Tracking-Ständer Pro kommt in schwarzer Farbe daher und ähnelt einer normalen MagSafe-Dockingstation für den Schreibtisch. Der Unterschied: Der Standfuß ist mit einem Motor versehen worden, um die Plattform um 360 Grad drehen zu können und so Personen in der Nähe verfolgen zu können. Auch die magnetische MagSafe-Halterung kann man bis zu 90 Grad neigen. Dank DockKit kann beim Belkin-Accessoire sowohl die Front-, als auch die Rückkamera zum Einsatz kommen.

Über einen Button am Standfuß des Auto-Tracking-Ständer Pro lässt sich das automatische Personen-Tracking ein- und ausschalten. Dies wird dem Nutzer bzw. der Nutzerin über eine kleine LED an der Frontseite angezeigt, die je nach Modus weiß oder grün leuchtet. Wie Belkin berichtet, soll der Motor des Ständers komplett geräuschlos arbeiten.

Lädt ein iPhone mit 15 Watt MagSafe gleichzeitig auf

Der Belkin Auto-Tracking-Ständer Pro fungiert auch als mit iPhone-Halter und liefert beim kabellosen Laden mit MagSafe volle 15 Watt Leistung. Dank des beiliegenden Netzteils mit 1,5-m-Kabel kann man das aufgelegte Gerät auf dem Ständer mit Strom versorgen. Zudem ist die Nutzung auch ohne Netzteil möglich: Ein integrierter Akku soll eine autarke Laufzeit von bis zu 5 Stunden ermöglichen.

Der neue Belkin Auto-Tracking-Ständer Pro ist ab sofort zum Preis von 179,99 Euro bei Amazon verfügbar. Das Gadget kann man mit der iPhone 13-, iPhone 14- und iPhone 15-Generation verwenden. Weitere Infos gibt es auch auf der Produktseite bei Belkin.

