Unclutter: Orga- und Clipboard-App für macOS aktuell mit 45 Prozent Rabatt

Das Festplatten-Dienstprogramm DaisyDisk für macOS dürfte vielen von euch sicherlich bekannt vorkommen. Vom gleichen Entwicklerteam gibt es aber auch noch andere praktische Mac-Anwendungen, darunter auch Unclutter. Letzteres sorgt für mehr Ordnung auf dem Mac und organisiert Dateien, Notizen und eure Zwischenablage.

Unclutter benötigt mindestens macOS 10.13 oder neuer und ist mit dem aktuellen macOS Sonoma voll kompatibel. Zudem stehen viele Lokalisierungen, darunter auch in deutscher Sprache, zur Verfügung. Aktuell gibt es für Unclutter eine Frühlings-Preisaktion: Das Entwicklerteam bietet die Mac-App mit einem satten Rabatt von 45 Prozent an, so dass ihr statt des üblichen Preises von 21,99 Euro für die Lifetime-Lizenz derzeit nur 12,09 Euro bezahlt.

Doch wie funktioniert Unclutter? Nach der Installation auf dem Mac bleibt die App über dem Desktop verborgen. Mit einer einfachen Geste – einem Wisch nach unten per Maus oder Trackpack – öffnet sich Unclutter vom oberen Bildschirmrand herab mit einem Dropdown-Menü. Dort präsentiert die App drei nützliche Tools: Einen Clipboard-Manager zum Tracken von kopierten und eingefügten Inhalten, einen Zugriff auf die eigenen Dateien, sowie einen digitalen Notizblock zum schnellen Festhalten von Gedanken, ähnlich eines PostIt-Klebezettels.

Unclutter lässt sich so einrichten, dass es automatisch alle Dateien und Notizen mit allen Geräten synchronisiert. Auch das Layout lässt sich hinsichtlich Anordnung und Größe der Bereiche nach Belieben anpassen: Es können nicht benötigte Bereiche deaktiviert werden, um mehr Platz für andere zu schaffen. Auch ein Dunkelmodus wird unterstützt. Die App funktioniert mit allen Mac-Bildschirmen und kann sogar im Vollbildmodus verwendet werden. Darüber hinaus ist Unclutter mit allen Macs kompatibel und läuft nativ auf Apple Silicon- und Intel-Chips.

Mit dem Rabattcode SPRINGSALE-202405-DD erhaltet ihr die Lifetime License von Unclutter für 12,09 Euro statt sonst fälliger 21,99 Euro. Auf der Website des Entwicklerteams gibt es auch eine kostenlose Demo, um die App vorab ausprobieren zu können.