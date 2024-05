Bose QuietComfort Ultra: Gute In-Ears mit Noise-Cancelling im Angebot

Wer zugunsten eines besseren Klangs, die Apple-typsichen Funktionen der AirPods aufgeben möchte, kann sich die rentierten Bose QuietComfort Ultra Earbuds (Amazon-Link) ansehen. Seit letzten Sommer verfügbar, könnt ihr euch die Kopfhörer in Schwarz, Weiß oder Blau jetzt für nur 249,95 Euro statt 349,95 Euro sichern. Günstiger kann man die In-Ears aktuell nicht kaufen.

Bose liefert die Kopfhörer mit Bose Immersive Audio, mit einer Noise-Canceling-Technologie, einer CustomTune-Audiokalibrierung sowie einer Touch-Steuerung aus. Da auch Spatial Audio unterstützt wird, gibt es bei angepassten Titeln Support für 3D Audio, was für ein immersives Erlebnis sorgt. Die Kopfhörer bieten drei Hörmodi an, unter anderem den Quiet-Modus, bei dem man sich von der Umwelt abschotten kann sowie den Aware-Modus, der die Geräusche in der Umgebung verstärkt. Besonders spannend ist der Immersion-Modus, der umfassendes Noise-Cancelling mit Bose Immersive Audio kombiniert.

Die Bose QuietComfort Ultra bieten einen Akku mit bis zu 6 Stunden

Die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen und beträgt mit Geräuschunterdrückung circa sechs Stunden, hingegen sind es immer noch vier Stunden, wenn man Immersive Audio nutzt. Wenn man besonders schnell nachtanken muss, gibt es zwei Stunden zusätzlichen Musikgenuss, wenn man die In-Ears 20 Minuten mit Storm versorgt.

Die Mikrofone filtern nicht nur die Umgebungsgeräusche, sondern kommen auch bei Telefonaten zum Einsatz. Mit einfachen Wischgesten könnt ihr an den In-Ears die Musik steuern, Anrufe annehmen und mehr.

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds sind zwar nicht so tief mit Apples-System verzahnt, bieten aber einen tollen Klang und eine sehr gute Geräuschunterdrückung. Die Verbindung zum Smartphone, Tablet oder Computer wird dabei über Bluetooth hergestellt.