iOS 17.5: Apple erklärt, wie es zum Fotos-Bug kam, der gelöschte Fotos wieder auftauchen ließ

Mit der Veröffentlichung von iOS 17.5.1 Anfang dieser Woche hat Apple den Fehler behoben, der nach der Installation von iOS 17.5 auftrat und dafür sorgte, dass bei einigen wenigen Nutzern bereits gelöschte Fotos in der Fotos-App wieder auftauchten. Apple sagt, dass dies an einer „Datenbankbeschädigung“ gelegen habe.

Tatsächlich hatte der Fehler dazu geführt, dass auch bereits in 2010 gelöschte Bilder wieder auf den Geräten verfügbar waren. Das hatte die Nutzer vor allem deswegen gewundert, weil sie in der Zwischenzeit bereits einfach oder mehrfach das Gerät gewechselt hatten. So lag die Vermutung nahe, dass iCloud eine Rolle beim Entstehen des Fehlers gespielt haben könnte. Das hat Apple aber gegenüber 9to5mac nun dementiert.

„Stattdessen liegt es an dem beschädigten Datenbankeintrag, der im Dateisystem des Geräts selbst vorhanden war“, heißt es in dem Bericht von 9to5mac.

Apple führt aus, dass Fotos, die nicht vollständig vom Gerät des Benutzers gelöscht wurden, nicht in iCloud-Fotos synchronisiert werden, sondern sich nur auf dem Gerät befanden.

Wichtig zu wissen ist dabei, dass Fotos nicht nur in der Fotos-App gespeichert werden, sondern auch unter „Dateien“. Wenn ihr ein Bild in Fotos löscht, bedeutet das nicht unbedingt, dass es auch in den Dateien gelöscht wird. Der gemeldete Fehler in iOS 17.5 scheint dann während des Update-Prozesses aufzutreten, wenn das System versucht, alle Dateien auf dem Gerät neu zu indizieren, einschließlich derjenigen in der Dateien-App. So werden also versteckte Dateien in „Dateien“ als verlorene Fotos interpretiert und es wird versucht, diese wieder in „Fotos“ zu importieren.

Dadurch, dass die Fotos auch in den Dateien gespeichert werden, hätten gelöschte Bilder, wenn ein Backup wiederhergestellt wurde oder ein Gerät auf ein neues Gerät übertragen wurde oder ein iCloud-Backup ohne Verwendung von iCloud-Fotos wiederhergestellt wurde, von einem Gerät auf das nächsten übertragen worden sein können.

Gelöschte Fotos können nicht auf zurückgesetzten Geräten wieder auftauchen

Ein Reddit-Nutzer hatte im Zuge dessen letzte Woche behauptet, auf einem durch ihn verkauften iPad seien dann Fotos von ihm wieder aufgetaucht, obwohl das Gerät vor dem Verkauf vollständig zurückgesetzt hatte.

Apple weist diese Aussage aber gegenüber 9to5mac als falsch zurück. Das Unternehmen gibt an, dass nach der vollständigen Löschung eines Geräts anhand der dafür nötigen Schritte alle Dateien und Inhalte dauerhaft gelöscht werden.

Apple möchte klarstellen, dass diese Problem nur selten vorkam und auch nur wenige gelöschte Fotos betraf. Das Unternehmen sagt, es habe und hatte keinen Zugriff auf die Fotos und Videos der Nutzer.

Beruhigend für manche ist sicherlich, dass die besagten Bilder nicht in iCloud gespeichert waren und auch nicht auf Geräten wieder auftauchen können, die korrekt gelöscht und verkauft worden sind.