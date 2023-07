Deye-Wechselrichter: Bundesnetzagentur und VDE reagieren

Anfang Juli haben mehrere YouTuber ein Problem rund um die weit verbreiteten Mikro-Wechselrichter von Deye öffentlich gemacht: Ein NA-Schutz-Relais, das laut den ausgestellten Zertifikaten eigentlich verbaut worden ist, fehlt in vielen Modellen. Nun haben sich die Bundesnetzagentur und der Verband der Elektrotechnik zur Thematik geäußert. Und auch die von Deye angedachte Nachrüst-Lösung steht bereits in der Kritik.

Das sagt die Bundesnetzagentur zu den Deye-Wechselrichtern

Kurz und knapp bringt es die folgende Aussage der Bundesnetzagentur gegenüber Heise auf den Punkt: „Sofern Verbraucher Geräte betreiben, die kein bzw. ein ungültiges Zertifikat zur Einhaltung der VDE-AR-N 4105 haben, dürfen diese Geräte nicht am Verteilnetz betrieben werden. Bundesnetzagentur kann mit Stand vom 11. Juli 2023 bestätigen, dass dem Markt entnommenen Geräten ein Relais fehlt.“

Daraus resultiert: Der Handel muss Kundinnen und Kunden über die fehlerhaften Wechselrichter informieren und sie – so zumindest der aktuelle Stand – darauf hinweisen, dass die Geräte nicht weiter verwendet werden dürfen.

Ähnliche Aussagen trifft der VDE gegenüber Heise. Hier geht man davon aus, „dass bei einer Bestätigung durch die Bundesnetzagentur betroffene Erzeugereinheiten unverzüglich außer Betrieb gesetzt und zurückgerufen werden müssen.“

Das Problem und die angedachten Lösung von Deye

Aber was genau ist das Problem? Es muss sichergestellt sein, dass am Schuko-Stecker eines Mikro-Wechselrichters keine Spannung mehr anliegt, sobald man ihn aus der Steckdose zieht. Das wird bei allen Wechselrichtern über einen Mikrocontroller gelöst und funktioniert in Sekundenbruchteilen und schneller als gesetzlich gefordert.

Um bei einem Fehler des Mikrocontrollers den Stecker trotzdem stromlos schalten zu können, müssen Mikro-Wechelrichter über einen NA-Schutz durch ein Relais verfügen. Und genau das wurde, obwohl durch ein Zertifikat bestätigt, von Deye nicht verbaut.

Die ersten Aussagen von Deye deuten darauf hin, dass betroffene Geräte von den Nutzerinnen und Nutzern mit einem externen Relais ausgestattet werden. Dazu äußert sich der VDE gegenüber Heise wie folgt:

„Das Nachrüsten eines ‚externen Relais‘ ist nicht ohne Weiteres möglich. Es müsste schon ein vollwertiger ‚zentraler NA-Schutz‘ sein, der auch alle entsprechenden Anforderungen erfüllt. Eine Lösung, wo der Verbraucher selbstständig den NA-Schutz integrieren und lösen kann, entspricht nicht den Anforderungen der geltenden internationalen und nationalen Normen.“

Anker geht vorbildlich mit der Problematik um

Betroffen ist auch der renommierte Zubehör-Hersteller Anker, der bei seinem Anker Solix Balkonkraftwerk einen Wechselrichter eines Zulieferers verwendet. Am Mittwoch hatte Anker in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass man von der Problematik betroffen ist.

Der Anker-Wechselrichter MI60, der nach dem Start im Frühjahr ohnehin schon vom Markt verschwinden sollte, wird kostenfrei durch das nicht betroffenen Nachfolgemodell MI80 ausgetauscht. Dabei geht Anker sogar so kundenfreundlich vor, dass der alte Wechselrichter erst zurückgeschickt werden muss, wenn der neue Wechselrichter zugestellt wurde.