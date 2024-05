Tineco Floor One Stretch S6: Wischsauger mit 180-Grad-Flachdesign vorgestellt

Es gibt noch gar nicht so viele Nass-Trockensauger, die auch flach unter Möbeln, Tischen, Betten und Co saugen und wischen können. Nun mischt auch Tineco mit, denn der neue Tineco Floor One Stretch S6 (Amazon-Link) kommt mit einem neuen 180-Grad-Flachdesign.

Demnach könnt ihr den Wischsauger erstmals um 180 Grad kippen, ohne das Wasser aus den Tanks läuft. Bei mir Zuhause kommt ein Wischsauger fast täglich zum Einsatz und ich muss den Esstisch und die Stühle immer verrücken, um überall reinigen zu können. Der Floor One Stretch S6 macht die Reinigung einfacher, da man ihn flach legen kann, um dann auch unter Tischen, Betten, Möbeln und mehr einfach reinigen zu können. Da der Sauger mit 13 Zentimetern aufbaut, sind besonders niedrige Bereiche nicht erreichbar.

Tineco hat sich ein neues Design einfallen lassen und positioniert den Frischwassertank jetzt im Bürstenkopf. Das stellt sicher, dass kein Wasser beim flachen Wischen den Weg nach draußen findet. Das Drei-Kammer-System trennt groben Schmutz und Dreckwasser und führt die Luft durch den HEPA-Filter ab. Die Bürstenrolle ragt bis auf wenige Millimeter bis an die Kante heran, sodass eine beidseitige Reinigung auch dort möglich ist.

Tineco Floor One Stretch S6 reinigt auch flach unter Möbeln

Der Tineco Floor One Stretch S6 kann in einem Durchgang rund 40 Minuten arbeiten und bis zu 230 Quadratmeter Hartböden reinigen. Nach der Arbeit reinigt sich die Bürste in der Station selbst, wobei hier 70 Grad heißes Wasser zum Einsatz kommt, um Gerüche und Schimmel zu vermeiden. Auf dem Display des Saugers wird nicht nur die restliche Laufzeit angezeigt, sondern auch die Verschmutzung mit einem Farbring. Darüber hinaus könnt ihr den gewählten Saug-Wisch-Modus ablesen, unter anderem ist auch ein Max-Modus mit dabei.

Das neue 180-Grad-Flachdesign und der neu positionierte Wassertank sehen vielversprechend aus. Wenn euch die Daten überzeugen, könnt ihr für 599 Euro bei Amazon zuschlagen und von einer schnellen Prime-Lieferung profitieren. Wir bemühen uns um ein Testgerät, um euch eigene Erfahrungen liefern zu können.

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 180°-Flachdesign Saugwischer 13 cm... 180°-Flachdesign Waschsauger : Das innovative 180°-Flachdesign und die Komprimierung auf 13 cm Liegehöhe ermöglichen es dem Saugwischer, mühelos...

Tineco HyperStretch Technologie: Die exklusive 3-Kammer-Schmutzwassertrennung von Tineco Saugwischer Kabellos trennt effizient Feststoffe,...