Klipsch Detroit: Neuer Bluetooth-Lautsprecher für 349 Euro gestartet

Aktuell schauen wir uns den neuen Soundcore Boom 2 Plus für euch an, einen XL-Party-Lautsprecher mit Beleuchtung. Falls ihr es dagegen etwas dezenter und vor allem auch kompakter mögt, dann haben die Audio-Experten von Klipsch einen neuen Kandidaten für euch: Den Klipsch Detroit.

Der Bluetooth-Lautsprecher ist ab sofort für 349 Euro (Amazon-Link) erhältlich, gemessen an der Größe ist das schon ein ziemlicher Premium-Preis. Interessant sind die Abmessungen: 33,4 x 10,7 x 11,9 Zentimeter werden angegeben. Auf den Bildern sieht der Klipsch Detroit, wir haben ihn selbst noch nicht in der Hand gehalten, ziemlich „tief“ aus.

So konnte der Hersteller zwei 7,6 Zentimeter große Mittel- und Hochfrequenztreiber sowie zwei Hochtöner und vier Passivradiatoren im Lautsprecher unterbringen. Damit verspricht man eine sechsfache Bass-Leistung, die für uns zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nur schwer einzuschätzen ist. Die maximale Lautstärke ist mit 85 Dezibel ordentlich, aber auch noch ein ganzes Stückchen vom eingangs schon erwähnten Boom 2 Plus von Soundcore entfernt.

Die Zuspielung von Musik zum Klipsch Detroit erfolgt über den Bluetooth-Standard 5.3. So erfolgt auch die Kopplung mit der Klipsch Connect App, die einige zusätzliche Features bietet. Mit dem in der App enthaltenen Equalizer kann der Detroit an die räumlichen Gegebenheiten oder den Geschmack der Hörer einfach angepasst werden. Der „Klipsch Broadcast Mode“ ermöglicht eine drahtlose Kopplung von bis zu zehn Einzelsystemen.

Für Outdoor-Aktivitäten ist der Klipsch Detroit mit der Schutzklasse IP67 ausgestattet. Der optional montierbare Riemen erlaubt einen komfortablen Transport und ein einfaches Befestigen an verschiedensten Orten. Der eingebaute Akku hält bis zu 20 Stunden lang durch, bis er wieder geladen werden muss.

7 Bewertungen Klipsch Detroit, Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit mehr als 20 Stunden Akku,... Erleben Sie die Magie von Motown mit kraftvollem Sound

Viel Power für eine lange Nacht voller Rhythmus und Beats – bis 20 Stunden Akku