LANDrop 2.0: AirDrop-Funktion auch für Windows und Android

AirDrop ist eine der besten Funktionen, die Apple anbietet. Fotos, Videos, Dateien und mehr kann man im Handumdrehen zwischen Apple-Geräten teilen. Zum Beispiel von einem iPhone zu einem anderen iPhone, vom iPhone zum Mac, vom iPhone zum iPad und mehr. Dafür muss lediglich Bluetooth und WLAN aktiviert sein, damit die Daten über eine Direktverbindung den Weg aufs andere Gerät finden.

Ich nutze AirDrop täglich, um Fotos oder andere Dateien von meinem iPhone auf den Mac zu schicken. Zudem tausche ich so Fotos mit meiner Frau aus, die via AirDrop immer in voller Auflösung übertragen werden. Bei vielen Messenger-Diensten erfolgt die Übertragung ja oftmals komprimiert, was dazu führt, dass Fotos nicht mehr so hochauflösend sind. AirDrop hat aber ein Problem: Es funktioniert nur im Apple-Kosmos.

Android-Freunde bleiben außen vor und auch Windows oder Linux zählen nicht zu den unterstützten Plattformen. Abhilfe schafft das kostenlose Tool LANDrop, das schon seit 2021 die AirDrop-Funktionalität auf Android, Windows und Linux bringt. Nach ein paar Jahren hat der Entwickler ein großes Update auf Version 2.0 vorgelegt, welches die folgenden Neuerungen enthält.

LANDrop 2.0: Das sind die neuen Funktionen

Textübertragung : Man kann jetzt Textnachrichten zwischen Geräten senden und empfangen.

: Man kann jetzt Textnachrichten zwischen Geräten senden und empfangen. Ordnerübertragung: Es lassen sich jetzt ganze Ordner übertragen.

Es lassen sich jetzt ganze Ordner übertragen. Verbesserte Stabilität: Optimierungen, um Abstürze beim Aufwachen aus dem Hintergrund zu verhindern.

Optimierungen, um Abstürze beim Aufwachen aus dem Hintergrund zu verhindern. Cache-Verwaltung : Ihr könnt jetzt den Cache für das Senden von Dateien in den Einstellungen löschen und Speicher freigeben.

: Ihr könnt jetzt den Cache für das Senden von Dateien in den Einstellungen löschen und Speicher freigeben. Dateinamenkonflikten : LANDrop benennt jetzt automatisch Dateien um, um Überschreibungen im Download-Ordner zu verhindern.

: LANDrop benennt jetzt automatisch Dateien um, um Überschreibungen im Download-Ordner zu verhindern. Beibehaltung von Dateiattributen : LANDrop behält jetzt die Dateiattribute, wie zum Beispiel die letzte Änderungszeit und die Berechtigungen, während der Übertragung bei.

: LANDrop behält jetzt die Dateiattribute, wie zum Beispiel die letzte Änderungszeit und die Berechtigungen, während der Übertragung bei. Aktualisierte Benutzeroberfläche : Man hat Benutzeroberfläche modernisiert und unterstützt nun sowohl die englische als auch die chinesische Sprache.

: Man hat Benutzeroberfläche modernisiert und unterstützt nun sowohl die englische als auch die chinesische Sprache. Identifizierung des öffentlichen Schlüssels : Für die Benutzer- und Geräteidentifikation gibt es jede einen neues Public-Key-ID-System.

: Für die Benutzer- und Geräteidentifikation gibt es jede einen neues Public-Key-ID-System. Verbessertes Protokoll : Das LANDrop-Protokoll wurde vollständig aufgerüstet, um schneller, sicherer und erweiterbar zu sein.

: Das LANDrop-Protokoll wurde vollständig aufgerüstet, um schneller, sicherer und erweiterbar zu sein. Multicast-Erkennung: LANDrop verwendet jetzt Multicast für die Geräteerkennung innerhalb des Netzwerks, was zuverlässiger ist als die vorherige Broadcast-Methode.

Während Apples AirDrop WLAN-unabhängig funktioniert, da die Verbindung zwischen den beiden Geräte aufgebaut wird, setzt LANDrop voraus, dass sich die Geräte im gleichen Netzwerk befinden. Eine Internetverbindung ist dafür nicht zwingend notwendig, auch verzichten die Anbieter auf eine Registrierung. Ihr könnt die App für iPhone, iPad, Mac, Android, Windows und Linux laden und direkt starten. Voraussetzung ist aber, dass die App auf beiden Geräten installiert ist.

Da es sich um ein Open-Source-Projekt handelt, könnt ihr LANDrop kostenfrei laden und verwenden. Die Entwickler betonen, dass man keinerlei Daten sammelt oder speichert. Alle persönlichen Daten, die für den Betrieb notwendig sind, befinden sich vollständig und ausschließlich auf dem eigenen Gerät.