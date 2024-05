Ventusky: Schöne Wettervorhersage jetzt auf der Apple Watch

Erst im März dieses Jahres haben die Entwickler der Ventusky-App (App Store-Link) ein Update vorgelegt, das neue Widgets für das iPhone und iPad beinhaltete. Nur wenige Monate später folgt Version 35 und ab sofort ist Ventusky auch auf der Apple Watch verfügbar.

Die Wetterkarten-App zeigt auf der Apple Watch eine wöchentliche Vorhersage an, um einen umfassenden Überblick über das Wetter der kommenden Woche zu erhalten. In jeweils schön dargestellten Grafiken könnt ihr die Temperatur für den aktuellen Tag einsehen, wobei es eine wöchentliche Vorhersage gibt, wenn man nach oben scrollt – das gilt bei allen Anzeigen. Darüber hinaus könnt ihr auch das Niederschlagsrisiko, den Niederschlag und die Windböen direkt am Handgelenk abrufen.

Ventusky zeigt Wetterdaten auf der Apple Watch an

Die App Ventusky ist für seine detaillierten Wetterkarten bekannt und bietet ab sofort ein neues hochauflösendes Radar-Komposit für Ostasien (EARAD) an. Diese Funktion verbessert die Niederschlagserkennung über Japan, Korea, Taiwan und China erheblich und bietet in diesen Regionen genauere Wetterinformationen.

Um einen ersten Eindruck von Ventusky zu erhalten, könnt ihr euch im Web unter www.ventusky.com die Wetterkarten genauer ansehen. Wenn euch die Darstellung gefällt und ihr einen erweiterten Funktionsumfang per App wünscht, bekommt ihr nur dann den Vollzugriff, wenn ihr das Jahresabonnement in Höhe von 9,99 Euro abschließt. Wetter-Enthusiasten werden die Investition definitiv nicht bereuen.