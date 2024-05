Diablo Immortal: Update fügt neue Tempest-Klasse hinzu

Habt ihr früher Diablo gespielt? Nachdem Diablo Immortal (App Store-Link) schon 2018 angekündigt wurde, brauchte es trotzdem vier weitere Jahre, ehe das mobile Spiel im Sommer 2022 für iPhones und iPads an den Start ging. Der Download ist kostenlos, etwa 3,9 GB groß und erfordert iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer.

Diablo Immortal stammt von Blizzard Entertainment und reiht sich zeitlich zwischen den Ereignissen von Diablo II: Lord of Destruction und Diablo III in die bereits bekannte Action-Rollenspiel-Reihe ein. Spieler und Spielerinnen können das alptraumhafte Sanktuario in einem Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG), in dem Engel und Dämonen in einem endlosen Krieg um die Vorherrschaft über die Welt der Sterblichen kämpfen, erkunden. Von Blizzard Entertainment heißt es dazu:

„Begebt euch mit zahllosen anderen Spielern auf die epische Suche nach den zersplitterten Fragmenten des verderbten Weltsteins, um die Wiederkehr des Herrn des Schreckens zu verhindern. Sowohl eingefleischte Diablo-Fans als auch neue Spieler erwartet ein Abenteuer, das sie durch eine riesige offene Welt führt, in der sie Armeen von Dämonen bekämpfen, epische Beute sammeln und unvorstellbare Macht erringen können.“

Tempest-Klasse: Wind und Wellen gegen Feinde einsetzen

Seit dem Release des Freemium-Titels im Juni 2022 hat sich bei Diablo Immortal einiges getan. Und auch jetzt wartet das Entwicklerteam mit einem neuen Update für die Mobil- und Desktopversion auf. Als Version 2.3.4 im App Store erhältlich, hat Blizzard nun die achte Klasse in Form des Tempest (dt. „Unwetter“) veröffentlicht. Letzterer ist eine Klasse, die zwei Klingen schwingt und Wind und Wellen gegen Feinde einsetzen kann. Als passive Fertigkeit steht eine Zephyr-Beschwörung bereit.

Mit dem heutigen Update für Diablo Immortal Tempest wurde auch das Paragon-Netzwerk überarbeitet, um einfacher und flexibler zu sein. Eine auf die neue Klasse zugeschnittene Quest ist ebenfalls ab heute verfügbar, zudem tritt der Battle Pass von Season 26 in Sanktuario hervor und bietet 40 Ränge mit Herausforderungen und Belohnungen. Für mehr Details zur Tempest- bzw. Unwetter-Klasse von Diablo Immortal und zu diesem Update könnt ihr auch die Website von Blizzard Entertainment besuchen sowie die beiden eingebundenen Trailer ansehen.

Fotos: Blizzard Entertainment.