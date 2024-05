iPhone-Kunst im Rahmen: Gridstudio startet große Rabattaktion

Ich habe erst vor wenigen Tagen ein paar Schubladen aufgeräumt und dabei noch ein altes iPhone gefunden. Es müsste ein iPhone aus der fünften Generation sein, das natürlich längst überholt ist. Altgeräte muss man nicht zwingend entsorgen, sondern kann sie auch als Kunst weiterverarbeiten. Und genau darauf hat sich Gridstudio spezialisiert und verkauft iPhone-Kunst im Bilderrahmen.

Während man den Vatertag in Deutschland schon am 9. Mai gefeiert hat, steht der „Father’s Day“ in den USA erst am 16. Juni an. Genau aus diesem Grund hat Gridstudio eine große Rabattaktion gestartet und ist der Meinung, dass solche Technik-Rahmen ein schönes Geschenk sein können. Und das ist absolut korrekt, vor allem kommen die Rahmen bei euch Zuhause in einer sehr schönen Verpackung an.

Grid 4S mit dem iPhone 4s für 91,21 Euro

Mit dem Grid 4S hat unsere Berichterstattung über Gridstudio im Oktober 2020 begonnen und seither stellen wir euch immer neue Technik-Rahmen vor. Für aktuell nur 91,21 Euro statt 155,70 Euro, könnt ihr euch das zerlegte iPhone 4s im Bilderrahmen sichern, wobei der Versand inklusive ist. Die einzelnen Teile sind aufgebahrt und die Schablone dahinter erklärt die Hardware und erläutert ein paar Details.

Abseits des iPhones, gibt es im aktuellen Sale auch das Grid Nokia 3310 für 91,21 Euro statt 155,70 Euro. Das Nokia 3310 hatte seine Hochzeiten in meiner Kindheit und es war sogar mein aller erstes Handy. Das absolute Highlight war natürlich das Spiel Snake. Hier hat man ein Rekord nach dem anderen gejagt. Falls ihr ein bisschen Nostalgie an eure Wand bringen wollt, ist das Grid Nokia 3310 die richtige Wahl.

Des Weiteren hat auch der Game Boy meine Kindheit geprägt und falls ihr den grauen Klotz an die Wand hängen wollt, bekommt ihr das Grid Game Boy Pocket für aktuell 118,84 Euro statt 210,97 Euro.

15 Prozent Rabatt auf alles andere

Im Online-Shop von Gridstudio gibt es noch viel mehr Technik im Rahmen, unter anderem auch andere iPhone-Modelle, iPads, die Apple Watch, sogar Macs und vieles mehr. Wenn euch die Idee gefällt und ihr euch selbst oder andere beschenken wollt, nutzt den Gutscheincode FA15 an der Kasse. Dieser ist nicht für die drei oben genannten Rahmen gültig, da die Highlights schon groß reduziert sind.