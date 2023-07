Gerücht: iPhone 15 könnte erst im Oktober starten

Normalerweise führt Apple die neue iPhone Generation Anfang September ein und macht das Gerät rund zwei Wochen später, meistens Mitte September, verfügbar. Während es in Corona-Zeiten aufgrund von Fertigungsstopp in Fabriken einen deutlich späteren Start gab, soll das iPhone 15 in diesem Jahr auch etwas später starten. Das berichtet Wamsi Mohan, ein globaler Wertpapieranalyst der Bank of America.

Mit Blick auf die Lieferkette geht Mohan davon aus, dass die Markteinführung erst im vierten Quartal stattfindet, das mit Oktober beginnt. Ein Verzug von „einigen Wochen“ soll den Start in den Oktober schieben. Einen genauen Grund nennt der Analyst nicht, auch andere Quellen haben bisher nichts verlauten lassen, was auf eine Verzögerung hindeutet. Daher bleibt es abzuwarten, ob andere Quellen diese Behauptung stützen können.

Die neue iPhone-Generation wird wohl wieder vier Modelle hervorbringen, ein iPhone 15, ein iPhone 15 Plus, ein iPhone 15 Pro und ein iPhone 15 Pro Max. Erwartet werden ein neuer USB-C Anschluss, ein neuer Action-Button, ein Titanium-Rahmen und kleinere Ränder. Zudem soll das Pro Max Modell exklusive Kamerafunktionen erhalten.