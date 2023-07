UNIT 1 Aura: Smarter Fahrradhelm mit Bremslicht und MIPS bei Kickstarter

Im Straßenverkehr setzen immer mehr Menschen auf das Fahrrad bzw. ein E-Bike. Um hier bei einem Sturz ausreichend geschützt zu sein, empfiehlt sich das Tragen eines Helmes, um möglichen schweren Kopfverletzungen vorzubeugen. Der Markt für Fahrradhelme ist groß und wurde in den letzten Jahren um einige spannende smarte Modelle erweitert. Auch bei mir kommt seit längerem der Lumos Kickstart sehr zufriedenstellend zum Einsatz, der über integrierte visuelle Abbiegehinweise und Bremslichter verfügt.

Bei Kickstarter sucht nun ein weiteres smartes Fahrradhelm-Modell nach Unterstützung: Der UNIT 1 Aura. Der Helm verfügt über zahlreiche intelligente Funktionen, darunter ein automatisches Bremslicht, visuelle Abbiegesignale und eine Sturzerkennung samt SOS-Nachricht an festgelegte Notfallkontakte.

In vier Farben und drei Größen erhältlich

Der UNIT 1 Aura wiegt nur 370 Gramm, ist nach IPX6 wasserdicht und setzt auf eine leichtgewichtige Konstruktion inklusive eines magnetischen Schnellverschlusses am Kinngurt. Darüber hinaus ist der Fahrradhelm auch E-Bike-zertifiziert und kann mit verschiedenen Visieren ausgestattet werden. Die integrierten LED-Lichter erreichen eine Helligkeit von mehr als 500 Lumen, zudem gibt es das bewährte MIPS-Sicherheitssystem, das zusätzlichen Schutz bei Stürzen bietet. Insgesamt 16 Ventilationsöffnungen sorgen dafür, dass man unter dem Helm nicht zu stark schwitzt und der Kopf jederzeit gut belüftet ist.

Die Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter ist noch bis zum Samstag, den 22. Juli aktiv. Dort kann der UNIT 1 Aura in insgesamt vier verschiedenen Farbvarianten – Schwarz, Grau, Dunkelblau und Weiß – sowie in drei Größen in einem Early Bird-Special zu Preisen ab 169 USD (ca. 151 Euro) bestellt werden. Inbegriffen im Preis ist eine Lenkerhalterung für die Fernbedienung, die die Abbiegehinweise ausgibt, sowie ein USB-C-Ladekabel. Optional kann noch weiteres Zubehör wie Visiere in transparent oder getönt für jeweils 26 Euro oder auch ein Transportcase für 35 Euro hinzugefügt werden. Die Auslieferung des UNIT 1 Aura soll ab November dieses Jahres erfolgen. Im Handel wird der smarte Fahrradhelm dann für 250 USD regulär erhältlich sein.