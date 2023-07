Apple GPT: Apple nutzt internen Chatbot – aber kein Release des AI-Tools in Planung

Apple arbeitet an „Apple GPT“-Projekten für Künstliche Intelligenz, die mit ChatGPT von OpenAI konkurrieren könnten: Das berichtet der gut informierte und wohlbekannte Bloomberg-Tech-Redakteur Mark Gurman in einem neuen Artikel. Die Arbeit an Künstlicher Intelligenz ist für Apple in den letzten Monaten zu einer Priorität geworden, da Chatbot-Dienste und KI-Funktionen in Apps immer mehr zunehmen.

Der Konzern aus Cupertino hat ein „Ajax“-Framework für große Sprachmodelle wie ChatGPT, Microsofts Bing und Googles Bard sowie einen eigenen internen Chatbot seit 2022 entwickelt. Dieser wird von einigen Personen aus dem Ingenieursteam als „Apple GPT“ bezeichnet – eine Anspielung auf ChatGPT. Apple habe allerdings laut Gurman noch keine „klare Strategie“ für die Entwicklung eines Produkts für den Endkonsumentenmarkt.

„Das Unternehmen hat auf der Grundlage dieses Systems bereits KI-bezogene Verbesserungen für die Suche, Siri und Maps eingeführt. Und Ajax wird jetzt verwendet, um große Sprachmodelle zu erstellen und als Grundlage für das interne Tool im ChatGPT-Stil zu dienen […].“

Die Ajax-Plattform basiert auf Googles Jax-Framework für maschinelles Lernen, das auf Google Cloud läuft. Apple hat Berichten zufolge erwogen, einen Vertrag mit OpenAI zu unterzeichnen und die Technologie von OpenAI für seine Unternehmensteams zu testen, hat dies aber letztendlich nicht getan. Die Möglichkeiten von Apple GPT scheinen aber aktuell noch beschränkt zu sein, wie Gurman berichtet.

„Für den Zugriff auf das System ist jedoch eine spezielle Genehmigung erforderlich. Außerdem gibt es einen wichtigen Vorbehalt: Die Ergebnisse können nicht für die Entwicklung von Funktionen verwendet werden, die für Kunden bestimmt sind. Dennoch verwenden Apple-Angestellte das System, um bei der Entwicklung von Produktprototypen zu helfen. Es fasst auch Texte zusammen und beantwortet Fragen auf der Grundlage von Daten, mit denen es trainiert wurde.“

In Gurmans Bericht wird betont, dass das Unternehmen nicht beabsichtigt, Apple GPT tatsächlich zu veröffentlichen. Stattdessen klingt es so, als sei das generative KI-Tool Apples Antwort auf Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bei Angestellten, die von anderen Unternehmen kontrollierte generative KI nutzen. Im Moment scheint Apple den Grundstein für eine zukünftige Ankündigung generativer KI zu legen.

„Man arbeitet derzeit an mehreren damit zusammenhängenden Initiativen – eine unternehmensübergreifende Anstrengung zwischen seinen KI- und Software-Entwicklungsgruppen sowie dem Cloud Services Engineering-Team, das die Infrastruktur für alle wichtigen neuen Funktionen bereitstellen würde. Obwohl das Unternehmen noch keinen konkreten Plan hat, glauben Personen, die mit der Arbeit vertraut sind, dass Apple im nächsten Jahr eine wichtige KI-bezogene Ankündigung machen möchte.“

Schon während der Bekanntgabe von Apples Quartalsergebnissen im Mai sagte Tim Cook, dass es eine Reihe von Problemen gebe, die mit AI geklärt werden müssen, und dass es wichtig sei, bei der Entwicklung „überlegt und durchdacht“ vorzugehen. Cook sagte auch, dass Apple KI als „riesig“ ansehe und plane, sie „weiterhin auf einer sehr durchdachten Basis in Produkte einzubauen.“

Es ist noch nicht bekannt, ob und wann Apple eine Art Chatbot auf den Markt bringen wird, aber man verbessert schon jetzt kontinuierlich die auf maschinellem Lernen basierenden Funktionen in eigenen Produkten mit jedem neuen Software-Update. In iOS 17 wurde beispielsweise die Textvorhersagefunktion verbessert, zudem hat Apple neue Funktionen für die visuelle Suche und die Fotoidentifikation eingeführt.