ZAGG stellt neue kabellose und kabelgebundene Desktop-Tastaturen vor

Der Hersteller ZAGG hat heute fünf neue Desktop-Tastaturen vorgestellt, drei kabellose und zwei kabelgebundene Versionen. Die drei kabellosen Tastaturen werden in 12″, 15″ und 17″ verfügbar gemacht und unterscheiden sich von der Tastenausstattung.

Die 12″ Variante verzichtet auf einen Ziffernblock und auf die großen Navigationstasten in der Mitte. Hier gibt es lediglich kleine Pfeiltasten unter der Enter-Taste.

Die 15″ Variante ist mit einem zusätzlichen Ziffernblock ausgestattet, verzichtet aber auf die Navigationstasten in der Mitte.

Die 17″ Variante ist als vollwertige Tastatur zu verstehen. Hier gibt es einen Ziffernblock, Navigationstasten und große Pfeiltasten.

Die ZAGG Pro-Tastaturen können kabellos via Qi aufgeladen werden. Hierzu wird ein Qi-kompatibles Ladegerät benötigt, optional ist das Aufladen via USB-C möglich. Drei Geräte lassen sich gleichzeitig per Bluetooth koppeln, zwischen denen man schnell wechseln kann. Der integrierte Akku hält circa 3 Monate bis er aufgeladen werden muss. Beleuchtete Tasten gibt es nicht.

Die beiden ZAGG Connect-Tastaturen sind einmal mit Lightning und einmal mit USB-C ausgestattet.

Verfügbarkeit & Preise

Die neuen Tastaturen können in Kürze im Online-Shop über www.zagg.com bestellt werden.