Netflix: Streamingdienst generiert sechs Millionen neue Abos und streicht Einstiegstarif

In diesem Jahr hat der bekannte Videostreaming-Dienst Netflix (App Store-Link) damit begonnen, massiv gegen das sogenannte Account-Sharing, bei dem sich mehrere Personen ein Netflix-Abo teilen, vorzugehen. Demnach dürfen nur noch Personen, die unter einem gemeinsamen Dach leben, sich ein Abonnement teilen.

Wie es scheint, hat die Maßnahme von Netflix gegriffen: Wie das Unternehmen gestern mitteilte, hat man im zweiten Quartal dieses Jahres weltweit knapp sechs Millionen neue Abonnements generieren können, darunter allein mehr als eine Million in den USA und Kanada. Das ist den neuesten Quartalszahlen von Netflix zu entnehmen.

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird Netflix nun die kostenpflichtige gemeinsame Nutzung in „fast allen“ verbleibenden Ländern einführen, in denen die neuen Richtlinien noch nicht in Kraft getreten sind. Laut Netflix ist der Umsatz in allen Regionen, in denen Account-Sharing unterbunden wurde, gestiegen, und die Zahl der Anmeldungen übersteigt die Zahl der Kündigungen. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von 2,7 Prozent im Jahresvergleich. Für die Zukunft rechnet Netflix mit einer weiteren Beschleunigung des Umsatzwachstums, da sich die Vorteile des Paid Sharing voll entfalten und das werbefinanzierte Angebot zunehmend angenommen wird.

Günstigstes werbefreies Abo gestrichen

Abgesehen davon hat Netflix hat gestern in aller Stille den günstigsten werbefreien Tarif in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien abgeschafft und den Preis für werbefreie Streaming-Optionen erhöht. In den USA kostete der Basic-Tarif 9,99 USD pro Monat, mit der Abschaffung des Tarifs beginnt das werbefreie Streaming nun bei 15,49 USD pro Monat. Netflix-User können sich zwar für den Tarif „Standard mit Werbung“ für 6,99 USD pro Monat entscheiden, aber dieser Tarif beinhaltet Werbung.

Wer in den USA und Großbritannien ein neues und werbefreies Netflix-Abo abschließen will, muss nun 5,50 USD mehr zahlen. Wie Cord Busters berichtet, wird diese Verschiebung den werbefinanzierten Tarif von Netflix stärker in den Mittelpunkt rücken – einen Schritt, den der Videostreaming-Anbieter bereits letzten Monat in Kanada getestet hat. Es ist davon auszugehen, dass diese Maßnahme bei entsprechendem Erfolg auch in anderen Ländern angewandt wird. In Deutschland ist das Standard-Abo mit Werbung für 4,99 Euro/Monat zu haben. Das werbefreie Basis-Abo kostet 7,99 Euro/Monat, bietet aber auch nur eine 720p-Auflösung.