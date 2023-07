iPhone 14: Höchste Beliebtheit unter allen verkauften Modellen seit dem iPhone 7

Ein neuer Bericht vom Marktforschungsunternehmen CIRP befasst sich mit der iPhone-Akzeptanz. Den aktuellsten Daten zufolge hat die iPhone-14-Reihe den höchsten Verkaufsanteil unter allen in den USA verkauften iPhones seit der iPhone-7-Reihe im Jahr 2017 erreicht. CIRP teilte die neuen Ergebnisse in seinem jüngsten Substack-Post mit dem Titel „Current Year iPhones Dominate, But Why?“

Laut den Untersuchungen von CIRP stellten das iPhone 7 und 7 Plus 2017 einen Rekord von 81 Prozent der iPhone-Verkäufe in den USA auf. In den Jahren danach bewegte sich die Dominanz der aktuellen iPhone-Modelle meist im niedrigen bis mittleren 70 Prozent-Bereich. Mit den Daten vom Juni 2023 hat die iPhone-14-Reihe jedoch einen neuen Höchststand erreicht: 79 Prozent der in den USA verkauften iPhones waren eines der neuesten Modelle – nur 2 Prozent weniger als der Rekord des iPhone 7. Gleichzeitig ist dies auch der höchste Prozentsatz, den die neuesten iPhones seit ihrer Einführung im September 2022 erreicht haben.

Bei der Ursachenforschung hinsichtlich der hohen Verkaufszahlen der aktuellen iPhone-Generation hält das CIRP zwei Faktoren für sehr wahrscheinlich. Zum einen nutzen iPhone-User ihr Gerät vergleichsweise lang – in der Regel länger als zwei Jahre. Damit könnte es einen größeren Anreiz geben, das neueste Smartphone zu kaufen, wenn es Zeit für ein Upgrade ist – selbst wenn es keine großen Veränderungen zwischen dem aktuellen und dem vorherigen iPhone-Modell gibt.

Zweitens ist der monatliche Kostenunterschied zwischen einem iPhone 14 und älteren Modellen in den USA nicht mehr so groß, da die US-Netzbetreiber von 24- zu 36-monatigen Ratenverträgen für iPhones übergegangen sind. Dieser Aspekt veranlasst die Kundschaft wahrscheinlich dazu, sich für das neuere Gerät zu entscheiden.

Wichtig zu wissen ist, dass die von CIRP erhobenen Zahlen sich lediglich auf den amerikanischen Markt beschränken, wo iPhones wie oben beschrieben häufig im Rahmen von Mobilfunktarifen finanziert werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die aktuelle iPhone 14-Generation ausgehend von den oben beschriebenen Kaufgründen in Europa bzw. Deutschland ähnlich hohe Verkaufszahlen aufweist.