ADAC Trips: 10 Euro Rabatt auf das Deutschlandticket

Sommerzeit ist Urlaubszeit: Wer noch Inspiration für die nächste Reise sucht oder am Urlaubsziel interessante Orte entdecken möchte, kann zur App ADAC Trips (App Store-Link) greifen, die sich kostenlos aus dem deutschen App Store auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Für die Installation sollte man neben 172 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 15.0 oder neuer mitbringen. Alle Inhalte stehen zudem in deutscher Sprache bereit.

„Die ADAC Trips-App ist die All-in-One-Lösung für mehr Freizeit- und Urlaubsspaß. Als Reiseführer, Reiseplaner, Ideenschatz für Freizeitaktivitäten und vieles mehr passt sich die ADAC App an Deine Vorlieben an – für Erlebnisse ganz nach Deinem Geschmack. […] Der clevere Swipe-Algorithmus lernt Dich mit jedem Wisch besser kennen und kreiert individuelle Vorschläge rund um Urlaub und Freizeit. Die Umkreissuche zeigt faszinierende Entdeckungen in einem Radius von bis zu 100 Kilometern. Und das sowohl Zuhause als auch am Reiseziel. Plane Urlaub, Touren und Freizeit mit Tipps von echten Locals – kostenlos und ohne Mitglieder-Login.“

So berichtet der ADAC im App Store über die Features der eigenen Reise-App. Nun hat das Entwicklerteam Version 4.0 im deutschen App Store veröffentlicht, das eine wichtige Neuerung mit sich bringt. Ab sofort ist nämlich auch das Deutschlandticket in ADAC Trips integriert, das ADAC-Mitglieder direkt in der App kaufen können. Der Clou dabei: Sie erhalten einen Mitglieder-Vorteil in Höhe von 10 Euro bezogen auf den ersten Monat nach Abo-Abschluss. Umgesetzt wurde das Angebot in Kooperation mit der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft.

Der ADAC weist darauf hin, dass es ein „begrenztes Kontingent“ gibt. Wer also ADAC-Mitglied ist und beim Kauf des Deutschlandtickets sparen will, sollte möglichst schnell den Weg in die App suchen. Zudem gilt es zu beachten, dass es das Deutschlandticket lediglich im Abo gibt. Es heißt daher, bis zum 10. des jeweiligen Monats zu kündigen, damit sich das Ticket im Folgemonat nicht automatisch verlängert und dann die regulären 49 Euro pro Monat anfallen.