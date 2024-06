Gegen die Sommerhitze: Xiaomi Smartmi Fan 3 für 103,90 Euro

Aktuell sitze ich hier in einem kleinen, wirklich schick eingerichteten Ferienhaus in den Niederlanden. Wir haben nur ein Problem: Es ist irrsinnig warm und das Hauas schlecht isoliert. Okay, es gibt noch ein zweites Problem: In der Nähe des Hauses ist ein frisch angelegter See mit jeder Menge Mücken und wir haben keinen Insektenschutz am Fenster. Es ist also auch die ganze Nacht über extrem warm im Zimmer. Zum Glück haben wir an ein bisschen Abkühlung gedacht.

Denn der Smartmi Fan 3 von Xiaomi hat noch einen Platz in unserer Dachbox gefunden. Normalerweise nehmen wir ja nur einen Akku-Staubsauger mit in die Ferienwohnung, aber bei einem Blick auf die Wettervorhersage ist es dann auch der Ventilator von Xiaomi geworden. In Sachen Preis-Leistung gibt es aus mein Sicht aktuell kaum eine bessere Wahl.

Der Smartmi Fan 3 ist der Nachfolger des beliebten Modells 2S und bringt einige Neuerungen mit. So werden nicht nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen und in der Xiaomi Home App angezeigt, es gibt jetzt auch ein kleines Display, auf dem die wichtigsten Informationen angezeigt werden. Unter anderem könnt ihr dort die aktuell eingestellte Geschwindigkeitsstufe oder den Akkustand ablesen. Für den Einsatz während der Nacht lässt sich das Display des Smartmi Fan 3 auch komplett ausschalten. Und genau das ist die Rettung in unserer Not.

Es wird aber noch besser: Der Ventilator verfügt nicht nur über eine App-Anbindung, sondern auch über einen integrierten Akku. Es ist einfach ungemein praktisch, ihn mal eben vom Wohnzimmer aus mit in die Küche nehmen zu können, um sich dort während der Vorbereitungen erfrischen zu lassen. Bis zu 20 Stunden Akkubetrieb sind drin – und ich finde das einfach fantastisch.

Obendrein ist der Ventilator noch angenehm leise, wir haben ihn in den vergangenen Tagen problemlos im Schlafzimmer nutzen können. Einer der günstigsten Anbieter ist derzeit Cyberport, dort könnt ihr euch den Smartmi Fan 3 für 103,90 Euro inklusive Versand bestellen und seid so für die nächste Hitzeperiode gerüstet.

Wundert euch aber nicht – die Fotos stammen natürlich nicht aus der Ferienwohnung, sondern aus unserem Büro. Dort haben wir auch einen solchen Ventilator im Einsatz und haben euch auch schon einen Testbericht angefertigt.

Smartmi Fan 3 Der Pedestal Fan 3 aus dem Hause Smartmi bringt frischen Wind in Ihr Leben. Dabei kann der Standventilator nicht nur manuell gesteuert werden, sondern auch ganz bequem über die Mi Home App. Dank eingebautem Lithium-Ionen-Akku kann dieser auch überall, wo Sie etwas Abkühlung benötigen hingestellt werden. 149 EUR 103,90 EUR bei eBay kaufen