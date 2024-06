Screen Studio: Professionelle Bildschirmaufnahme-App bekommt Update

Wer Bedarf an einer leistungsstarken App für Bildschirmaufnahmen hat, der sollte sich auf jeden Fall die macOS-Anwendung Screen Studio einmal genauer ansehen. Die von Nutzerinnen und Nutzern gelobte App entfernt bei Aufnahmen den Original-Mauszeiger und ersetzt diesen durch eine größere, animierte Version, sodass die Klickwege einfach nachvollziehbar sind. Aktuell steht eine Beta-Version mit Updates zum Download bereit.

Mit Screen Studio könnt ihr professionelle Bildschirmaufnahmen erstellen, die ihr dann durch diverse Funktionen deutlich aufwerten könnt. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen automatischen Zoomeffekt einzusetzen, der der Mausbewegung folgt und für lebhaftere Aufnahmen sorgt.

Auch ein animierter, ruckelfreier Mauszeiger, der den Original-Mauszeiger ersetzt, ist an Bord und soll dafür sorgen, dass Klickwege möglichst einfach nachvollzogen werden können.

Die Animationen, die Screen Studio über eure Aufnahmen legt, werden dabei automatisch von der App erzeugt, sodass ihr diese nicht händisch einfügen müsst. Das dürfte euch mehrere Stunden Arbeit ersparen.

Auch euer eigenes Design und Branding lässt sich einfach in die Bildschirmaufnahmen einfügen. So ist dank weniger Klicks auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich um ein Video aus eurer Feder handelt.

Mit Screenstudio könnt ihr aber nicht nur euren Bildschirminhalt aufzeichnen, sondern auch Webcams, Mikrofone, Systemaudio und jedes iOS-Gerät. So lassen sich vollwertige Kurse, Tutorials oder Meetings professionell aufzeichnen.

Auch die Export-Funktion läuft automatisiert. Ihr müsst lediglich entscheiden, wo ihr euer Video veröffentlichen wollt und Screen Studio passt den Export automatisch an die Vorgaben der Plattform an.

Beta-Version mit diversen Updates jetzt zum Download bereit

Entwickler Adam Pietrasiak entwickelt seine App laufend weiter und hat nun eine Beta-Version mit diversen Updates zum Download bereitgestellt. In dieser Version könnt ihr zum Beispiel die Anzeige der Selfie-Kamera anpassen. So lässt sich diese Kamera zum Beispiel ausblenden oder aber in bestimmten Abschnitten im Vollbildmodus einblenden.

Auch neue Mauszeiger sind im Update enthalten und die Exportgeschwindigkeit wurde erhöht.

Wer Interesse hat, kann die Beta-Version jetzt über die Entwickler-Webseite laden und testen. Die App selbst kostet einmalig 89 Dollar und enthält ein Jahr lang Updates.