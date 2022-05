Gewinnspiel: iPhone-Rahmen und A7 Chip von Gridstudio gewinnen

Als Apple-Fans lieben wir die gerahmten iPhones von Gridstudio. So wird alte Technik nicht direkt weggeworfen, sondern schön wiederverwertet. Die entsprechenden Geräte werden fein säuberlich auseinander genommen und dann auf eine Vorlage geklebt, die zudem die einzelnen Teile erklärt. Der Bilderrahmen macht sich super an der Wand, kann aber auch auf einem Sideboard stehen.

Angefangen hat Gridstudio mit dem iPhone, bietet derweil aber noch weitere Produkte an. Unter anderem Gameboys, die Apple Watch oder auch den Apple A7-Chip. Und falls ihr bisher nicht zugeschlagen habt, könnt ihr heute euer Glück in unserem Gewinnspiel versuchen. Zusammen mit Gridstudio verlosen wir insgesamt 3 gerahmte iPhones und drei A7-Chips.

1. Preis: 1x Grid iPhone X, 1x Grid iPhone 3GS, 1x Grid A7

1x Grid iPhone X, 1x Grid iPhone 3GS, 1x Grid A7 2. Preis : 1x Grid iPhone 3GS, 1x Grid A7

: 1x Grid iPhone 3GS, 1x Grid A7 3. Preis: 1x Grid A7

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich eine E-Mail an grid[at]appgefahren.de senden und die folgende Frage beantworten: Wie groß ist das Grid Apple A7? Die genauen Abmessungen müssen in der Mail enthalten sein. Nach dem Zufallsprinzip werden am Ende des Gewinnspiel die drei Gewinner und Gewinnerinnen ermittelt. Und: Gridstudio freut sich über neue Follower bei Instagram – so könnt ihr auch einfach Danke sagen.

Die Gewinnerin oder der Gewinner der Auslosung werden dann per Mail kontaktiert und an dieser Stelle bekanntgegeben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig. Das Gewinnspiel endet am 27. Mai, um 10:00 Uhr.

15 Prozent Rabatt auf alles

Falls ihr direkt zuschlagen wollt, könnt ihr passend zum kommenden Vatertag 15 Prozent sparen – nutzt einfach den Gutschein DAD15. Gleichzeitig sind auch einige iPhone-Rahmen reduziert, unter anderem kostet das GRID 4 nur 132,39 Euro statt 160 Euro und der Gameboy Color nur 189,54 Euro statt 237 Euro. Versand in Höhe von 10 US-Dollar fallen zusätzlich an. Der Gutschein ist auch für die schon reduzierten Produkte gültig.