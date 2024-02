Google integriert Gemini in die Google-App

Googles Chatbot Google Bard hört fortan nur noch auf den Namen Gemini. „Unsere Mission bei Bard war es immer, euch direkten Zugriff auf unsere KI-Modelle zu ermöglichen – und Gemini repräsentiert unsere leistungsfähigste Familie von KI-Modellen. Daher soll das auch im Namen widergespiegelt werden und so heißt Bard ab sofort Gemini.“, schreibt Google im Hausblog.

Schon jetzt könnt ihr mit dem Pro 1.0-Modell in über 40 Sprachen und mehr als 230 Ländern der Welt mit Gemini chatten. Um noch mehr aus der AI herauszuholen, führt Google zwei neue Erlebnisse ein: Eine mobile App sowie Gemini Advanced.

Gemini App startet zuerst in den USA

Gemini für Android wird als eigene App bereitgestellt und kann im US-Store schon geladen werden. Auf der iOS-Plattform wird es keine neue App geben, Gemini wird einfach in die Google-App integriert. Mit einem Schalter wird man am oberen Displayrand zwischen der Google-Suche und Gemini wechseln können. Derzeit ist die neue Android-App beziehungsweise die Gemini-Integration für iOS nur in den USA verfügbar. In den kommenden Wochen sollen die Änderungen auch auf andere Länder ausweitetet werden.

Gemini Advanced

Mit Gemini Advanced wird der Zugriff auf Ultra 1.0 gewährt, das größte und leistungsfähigstes KI-Modell von Google. „Mit unserem Ultra 1.0-Modell ist Gemini Advanced weitaus leistungsfähiger bei hochkomplexen Aufgaben wie Programmieren, logischem Denken, Befolgen nuancierter Anweisungen und Zusammenarbeit an kreativen Projekten. Mit Gemini Advanced könnt ihr nicht nur längere und detailliertere Gespräche führen; es versteht auch den Kontext eurer vorherigen Eingabeaufforderungen besser.“, schreibt Google. Folgende Beispiele gibt es:

Gemini Advanced kann eure persönliche Lernhilfe sein – es erstellt Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ein Beispiel-Quiz oder Dialoge, die auf euren Lernstil zugeschnitten sind.

Gemini Advanced kann euch bei fortgeschritteneren Programmierszenarien helfen, als Ideengeber dienen und euch bei der Bewertung verschiedener Programmier-Ansätze helfen.

Gemini Advanced kann Creatorinnen und Creatorn helfen, von der Idee zum fertigen Projekt zu gelangen, indem es neue Inhalte generiert, aktuelle Trends analysiert und bessere Möglichkeiten zur Erweiterung des Publikums erarbeitet.

Gemini Advanced ist ab heute in mehr als 150 Ländern auf Englisch verfügbar, Deutsch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zur Nutzung der erweiterten Funktionalität wird ein Google One AI Premium-Abo vorausgesetzt. Mit diesem Abo erhaltet ihr das Beste der Google AI und die neuesten Entwicklungen sowie alle Vorteile des bestehenden Google One Premium-Abos, wie zum Beispiel 2 TB Speicherplatz. Darüber hinaus können AI Premium-Abonnent und Abonnentinnen bald Gemini in Gmail, Docs, Slides, Sheets und mehr verwenden (früher bekannt als Duet AI).