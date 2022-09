Google Stadia: Gaming-Dienst wird nach drei Jahren eingestellt

Noch im Juli dieses Jahres hatte Google auf dem Kurzmitteilungs-Dienst Twitter beteuert, den hauseigenen Gaming-Dienst Google Stadia weiterführen zu wollen. Angekündigt wurde der Streaming-Service erstmals im Frühjahr 2019, in Deutschland startete Google Stadia dann im April 2020.

Stadia is not shutting down. Rest assured we’re always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions.

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) July 29, 2022