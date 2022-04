Govee-Verkaufsstopp auf Amazon: Steckte Philips Hue dahinter?

In der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass die Produkte von Govee aus dem Angebot von Amazon geflogen sind. Keines der Smart Home Produkte war mehr verfügbar. In der Vergangenheit war das meist ein Zeichen dafür, dass die aus Asien stammenden Hersteller Unfug mit den Amazon-Bewertungen getrieben haben.

Wie nun klar wird, war das bei Govee nicht der Fall. Stattdessen hat es wohl eine kleine Auseinandersetzung mit dem Branchen-Primus Philips Hue gegeben, darauf deuten jedenfalls die Informationen hin, die ich in den vergangenen Tagen erhalten habe.

Govee hat das Verpackungsdesign geändert

Der Grund ist mehr als offensichtlich: Govee hat sich beim Design seiner Verpackung sehr an denen von Philips Hue orientiert. Anscheinend so sehr, dass Philips Hue möglicherweise sogar rechtliche Schritte eingeleitet hat – und so erwirken konnte, dass Govee beim Verpackungsdesign nachbessern musste.

Was ich allerdings sehr interessant finde: Sollte Philips Hue tatsächlich dahinter stecken, hat sich der Hersteller aus den Niederlanden nicht komplett durchsetzen können. Denn nur drei Produkte von Govee haben eine neue Verpackung erhalten: Der smarte Leuchtstreifen Govee Neon, die Stehlampe Lyra (erinnert an die Hue Signe) und die Govee Tischlampe (erinnert an die Hue Go). Mein Eindruck: Die Sache ist noch nicht (ganz) gegessen.

Klarstellen müssen wir an dieser Stelle allerdings: Die Vermutungen, Govee könnte bei den Bewertungen auf Amazon geschummelt haben, haben sich glücklicherweise nicht bestätigt.

