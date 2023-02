Grid Studio präsentiert elf iPhone-Chips in einem schicken Display

Die Bilderrahmen von Grid Studio haben wir euch in der Vergangenheit ja schon mehrfach vorgestellt. Verschiedene iPhone-Modelle und andere Technik-Gadgets werden in ihre Einzelteile zerlegt und in einem Rahmen präsentiert. Ich finde die Idee richtig genial.

Heute hat Grid Studio ein neues Produkt vorgestellt: Elf der aus dem iPhone bekannten A-Prozessoren in einem Aufsteller vereint. Zum Start gibt es gleich einmal einen einen ordentlichen Rabatt von rund 35 Euro, so dass ihr inklusive Versand auf einen Preis von etwa 95 Euro (zum Shop) kommt.

Und wer ganz aufmerksam hin schaut, der erkennt auf der Verpackung sogar unser Logo. Eine kleine gemeinsame Aktion und ein Dankeschön von Grid Studio, zu denen wir in den vergangenen Jahren einen guten Draht aufgebaut haben. Aktuell ist eines der Modelle auf dem Weg zu uns nach Bochum – bis zum Launch heute hat es mit dem Versand aber leider nicht ganz geklappt.

Das erwartet euch beim neuen Grid Studio Kunstwerk

Wusstest du, dass das iPhone 4 das erste iPhone mit einem Chip war, der von Apple selbst entwickelt wurde? Er war als A4-Chip bekannt und der erste der offiziellen A-Serie von Apple Silicon. Seit dem iPhone 4 ist in jedem iPhone ein Chip der A-Serie enthalten. Dieses Mal hat Grid Studio die Chips ausgewählt, die in den iPhone-Geräten von 2010 bis 2020 verwendet wurden, und sie in ein wunderschönes Display verwandelt, das dir hoffentlich gefallen wird.

Was genau bekommt ihr? Einen 19,5 x 12,5 x 1 Zentimeter großen Rahmen mitsamt hochwertigen Füßen aus Metall. Im Inneren sind insgesamt elf Apple-Prozessoren eingelassen, angefangen mit dem Apple A4 Chip aus dem Jahr 2010. Eine kleine Zeitleiste führt euch bis zum A14 Bionic. Die wichtigsten technischen Daten zu den einzelnen Chips hat Grid Studio gleich mit aufgedruckt.

Wie sagt man bei uns im Ruhrgebiet so schön? „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Ob euch die neue Idee von Grid Studio gefällt oder nicht, das können wir natürlich nicht beurteilen. Als Geschenkidee für einen Technik-Nerd, der sowie schon alles hat, ist dieses neue Kunstwerk von Grid Studio vermutlich eine tolle Sache.