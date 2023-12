Hello Neighbor Nicky’s Diaries: Neues 3D-Abenteuer im App Store

Im App Store bin ich in dieser Woche mit Teeny Tiny Town ja schon über ein ziemlich tolles Spiel gestolpert. Ob mir noch ein Treffer gelingt? Auf den Screenshots sieht Hello Neighbor Nicky’s Diaries (App Store-Link) jedenfalls richtig klasse aus. Aber was genau erwartet euch nach dem 1,3 GB großen Download?

Zunächst einmal kann Hello Neighbor Nicky’s Diaries kostenlos geladen und ausprobiert werden. Erst nach einigen Missionen muss die Vollversion des Spiels mit einem einmaligen In-App-Kauf für 7,99 Euro freigeschaltet werden.

In dem Spiel dreht sich alles um die Nachbarschaft von Nicky und seine Vergangenheit. Gegenüber wohnt ein Mann, von dem manche sagen, er wäre ein Mörder und er würde entführte Kinder in seinem Keller verstecken. Ausgerechnet in diesem Haus muss man verschiedene Objekte suchen und so Erinnerungen zum Vorschein bringen.

Hello Neighbor Nicky’s Diaries spielt in einer schicken Nachbarschaft

Grafisch sieht Hello Neighbor Nicky’s Diaries wirklich toll aus, man bewegt sich in einer schick gestalteten 3D-Umgebung. Die Ich-Perspektive finde ich aber sehr gewöhnungsbedürftig, da das Sichtfeld sehr stark eingeschränkt ist. Vielleicht hilft sie aber ein wenig dabei, dass man mehr in die Spielwelt eintauchen kann. Was auf meinem iPhone 15 Pro definitiv geholfen hat, war ein Blick in die Einstellungen. Dort konnte ich die Framerate von 30 auf 60 Bilder pro Sekunde erhöhen, was einige kleine Ruckler hat verschwinden lassen.

Auf der Suche nach den gewünschten Objekten schleicht man sich in Hello Neighbor Nicky’s Diaries durch das Nachbarhaus und muss dort einige kleine Rätsel lösen. Diese waren zu Beginn aber so offensichtlich, dass sie im Prinzip gar keine wirklichen Rätsel waren. Die Objekte, mit denen man interagieren kann, sind sehr deutlich markiert – die Herausforderung tendiert daher gegen Null. Allerdings: Man bestreitet zunächst so etwas wie ein interaktives Tutorial.

Wirklich spannend wird es erst in der Vollversion

In den späteren Leveln, nach der Freischaltung der Vollversion, gibt es diese Hinweise nicht mehr. Gegenstände, mit denen man etwas anstellen kann, werden nur noch farblich markiert, wenn man tatsächlich direkt davor steht. Wenn man hier nicht aufpasst, kann man tatsächlich in eine der vielen Fallen tappen. Zudem müssen immer wieder Gegenstände miteinander kombiniert werden. Die Chancen stehen jedenfalls hoch, dass ihr früher oder später Bekanntschaft mit dem unliebsamen Nachbarn macht.

Falls euch die ganze Sache bekannt vorkommt, dann ist das übrigens kein Wunder. Unter dem Namen Hello Neighbor gibt es bereits einige PC- und Konsolen-Spiele. Dort beträgt die Spielzeit des Abenteuers übrigens rund 9 Stunden, wenn man sich lediglich auf die Hauptaufgaben konzentriert. Hello Neighbor Nicky’s Diaries wurde im Vergleich dazu für mobile Geräte konzipiert und bietet eine Spieldauer von rund 2 bis 3 Stunden, kostet dafür aber auch erheblich weniger.