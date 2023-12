DAZN Free: Ausgewählte Inhalte auch ohne Abo streamen

Ab heute bietet DAZN ein neues Free-Angebot an, bei dem ausgewählte Sportinhalte völlig kostenlos gestreamt werden können. Vorausgesetzt wird lediglich ein DAZN-Account, jedoch kein kostenpflichtiges Abonnement. DAZN Free wird vorerst nur in Deutschland verfügbar gemacht.

In der DAZN-App könnt ihr dann auf Live-Inhalte sowie auf Inhalte auf Abruf zugreifen. Gesperrte Inhalte, die nur bei Bezahlung freigeschaltet werden, sind mit einem Schloss-Symbol markiert. Seht ihr als Free-User dieses Symbol nicht, ist der Inhalt für das Free-Angebot freigegeben.

Jede Woche werden ausgewählte Streams frei zur Verfügung angeboten, unter anderem ausgewählte Spiele aus internationalen Top-Ligen wie LALIGA, Serie A, Ligue 1 und der Saudi Pro League oder im Frauenfußball aus der UEFA Women’s Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga, Serie A Femminile, Liga F oder Arkema D1. Hinzu kommt ein breiter Katalog von Non-Live-Inhalten wie Dokumentationen oder Highlights exklusiver Sportrechte, wie zum Beispiel der UEFA Champions League oder auch lineare Kanäle wie Red Bull TV, die jederzeit abrufbar sind.

DAZN Free: Das könnt ihr euch kostenlos anschauen

Freitag, 8. Dezember : Juventus Turin – SSC Neapel (Serie A)

: Juventus Turin – SSC Neapel (Serie A) Samstag, 9. Dezember : Paris Saint-Germain – FC Nantes (Ligue 1)

: Paris Saint-Germain – FC Nantes (Ligue 1) Sonntag, 10. Dezember : Atletico Madrid – UD Almeria (LALIGA)

: Atletico Madrid – UD Almeria (LALIGA) Montag, 11. Dezember : Al Shabab – Al Nassr (King Cup)

: Al Shabab – Al Nassr (King Cup) Dienstag, 12. Dezember : Highlights der UEFA Champions League

: Highlights der UEFA Champions League Mittwoch, 13. Dezember : Highlights der UEFA Champions League

: Highlights der UEFA Champions League Donnerstag, 14. Dezember : FC Bayern München – Ajax Amsterdam (UEFA Women’s Champions League)

: FC Bayern München – Ajax Amsterdam (UEFA Women’s Champions League) Freitag, 15. Dezember : AS Monaco – Olympique Lyon (Ligue 1)

: AS Monaco – Olympique Lyon (Ligue 1) Samstag, 16. Dezember : SSC Neapel – Cagliari Calcio (Serie A)

: SSC Neapel – Cagliari Calcio (Serie A) Sonntag, 17. Dezember: Real Madrid – FC Villareal (LALIGA)

„Unsere Vision bei DAZN ist es, das innovativste Sporterlebnis für so viele Fans wie möglich auf globaler Ebene zu bieten. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, ab sofort auch die Möglichkeit anzubieten, eine Auswahl unseres hochwertigen Sport-Contents frei verfügbar über die DAZN-App zu erleben, zunächst in den deutschsprachigen Märkten vor dem globalen Roll-Out. Wir sind der festen Überzeugung, dass ein breiterer Zugang zu unserer Plattform mit dem breitesten Sportangebot auf dem Markt ein Schlüssel zu weiterem Erfolg von DAZN sein kann, denn für uns geht es auch darum, die Faszination des Sports mit möglichst vielen Menschen zu teilen“, so Alice Mascia, CEO DACH und GROUP CMO bei DAZN.