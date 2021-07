Hersteller immer dreister: Bezahlte Bewertungen werden per Brief erbettelt

In den vergangenen Wochen sind zahlreiche Hersteller von Amazon verbannt worden. Der Grund war immer identisch: Sie haben Käuferinnen und Käufern im Gegenzug für eine 5-Sterne-Bewertung die Rückerstattung des Kaufpreises angeboten. Mittlerweile scheinen einige Hersteller noch kreativer zu werden, was diese Masche angeht.

Nachdem man in der Vergangenheit zumeist aktiv in Communities Produkte anfragen musste, diese dann kaufte und später seine Fake-Bewertung als Screenshot hochgeladen hat, um das Geld per PayPal an Amazon vorbei zurück zu erhalten, geht der Hersteller Udaily noch einen Schritt weiter.

So schildert uns appgefahren-Leser Patrick, dass er nach einer ganz normalen Bestellung auf Amazon einige Tage später einen Brief per Post erhielt, der „an mein Nachbarhaus adressiert war, welches einen anderen Straßennamen trägt. Mein Postbote hat es aber dennoch zustellen können.“

Hier die wichtigsten Auszüge aus diesem Brief:

Sehr geehrte Kunde, (…) Herzlichen Glückwunsch, Sie haben als einer von 100 Kunden einen 30€ Amazon Gutschein gewonnen! Falls Sie zufrieden mit unserem Produkt und Service sind und uns eine 5-Sterne Bewertung da lassen, schicken wir Ihnen gerne einen gültigen Gutscheincode innerhalb von 24 Stunden per Email. Schritt 1: Gehen sie auf die „Ihre Bestellungen“ Seite ihres Amazon Kontos und wählen Sie das Udaily Ladegerät. Schreiben Sie eine Bewertung und nehmen Sie dann ein Bildschirmfoto Ihrer Bewertung auf. Schritt 2: Kontaktieren Sie uns unter der Emailadresse XXX und schicken Sie uns ihre Amazon Bestellungsnummer zusammen mit dem Foto der Bewertung. Optional können Sie uns auch per WhatsApp kontaktieren: +86… Danach wird Ihnen ein Code innerhalb von 24 Stunden geschickt. (…)

Wie der Hersteller an die Adresse gekommen ist, ist schnell erklärt: Nur der Versand erfolgt von Amazon, der Verkauf selbst vom Hersteller. Dieser benötigt dann natürlich auch die Kundendaten für die Rechnungserstellung. Warum der Brief dann aber an das Nachbarhaus geschickt wurde, das zudem noch einen abweichenden Straßennamen hat, ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall ein hartes Stück, insbesondere die Geschichte mit dem „Gewinn“ in einem Gewinnspiel. Man kann nur hoffen, dass Amazon auch hier durchgreift.