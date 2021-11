Ich bekomme eine Wallbox und EnBW startet AutoCharge-Funktion

Mittlerweile fahre ich meinen Skoda Octavia Plugin-Hybrid seit mehr als einem halben Jahr und bin bis auf ein paar Tücken bei der Software des Entertainment-Systems sehr zufrieden. Und auch hier in der Community wurde ja schon über mein Auto diskutiert. Nachdem ich mittlerweile zu 85-90 Prozent elektrisch durch die Gegend fahre, bin ich mir sehr sicher, dass es beim nächsten Auto dann auch 100 Prozent werden.

Die Vorkehrungen dafür werden bereits jetzt getroffen. Denn das schwedische Unternehmen Charge Amps hat mich dazu eingeladen, die Wallbox Halo auszuprobieren. Nun kann man so eine eigene Ladestation für ein Elektrofahrzeug nicht mal eben selbst an die Garagenwand schrauben und in die Steckdose stecken. Vor allem dann nicht, wenn man in einem Reihenhaus wohnt, die Garage nicht direkt neben dem Haus steht und noch dazu nicht ausreichend mit Strom versorgt wird.

Aber genau hier wird es interessant, denn ich bin der Überzeugung, dass dieses Szenario nicht nur auf mich zutrifft, sondern es unter den Leserinnen und Lesern dieses Blogs durchaus ähnliche Fälle gibt. Vielleicht nicht gerade in diesem Moment, aber sehr wahrscheinlich in den kommenden Jahren. Und so möchte ich euch mit Charge Amps zusammen mit auf dieses kleine Abenteuer nehmen, dessen Vorbereitungen aktuell in vollem Gange sind.

Bis ihr wieder davon lest, dürfte allerdings etwas Zeit vergehen – die Umsetzung ist für Anfang Februar 2021 geplant. Falls ihr Fragen, Hinweise, Anregungen oder Erfahrungen rund um die Installation einer Wallbox habt, könnt ihr euch aber schon gerne jetzt in den Kommentaren austoben.

EnBW bietet AutoCharge an eigenen Schnellladepunkten an

Abschließend möchte ich euch noch kurz auf eine aktuelle Meldung rund um das Thema Elektromobilität aufmerksam machen. Die EnBW hat die Funktion AutoCharge eingeführt. Anders als beim klassischen Ladevorgang entfällt das Starten über App oder Ladekarte: Das Fahrzeug wird einfach an die Ladesäule angeschlossen – das Laden startet automatisch, im gewählten EnBW-Ladetarif und ohne Zusatzkosten.

Unterstützt wird die neue Funktion an bundesweit über 1.400 Schnellladepunkten von EnBW und kann von euch auf Wunsch direkt in der mobility+ App aktiviert werden. Die App zeigt bei der Standortsuche direkt an, ob ein Ladepunkt mit AutoCharge kompatibel ist. Für den Überblick, welche Standorte die Funktion anbieten, gibt es zudem einen Filter. Wichtig: AutoCharge ist für alle E-Autos verfügbar mit Ausnahme von Fahrzeugen der Marken Volkswagen, Skoda und Seat, bei denen die Funktion aktuell herstellerseitig nicht freigeschaltet ist.

Das heißt in diesem Fall für mich leider: Ich kann das neue Feature mit meinem Octavia nicht ausprobieren. Aber vielleicht wird der Ladevorgang für euch beim nächsten Mal ja noch etwas einfacher.

Foto: EnBW.