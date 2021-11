Eve Energy: HomeKit-Steckdose mit Thread zum absoluten Sonderpreis

Solltet ihr für euer Smart Home noch eine intelligente Steckdose suchen und vor allem auf HomeKit, vielleicht sogar auf Thread setzen, dann haben wir heute den perfekten Deal für euch. Cyberport verkauft die Eve Energy Steckdose im Doppelpack für 37,90 Euro (zum Angebot). Das ist ein wirklich starker Preis.

Besonders viel sparen könnt ihr, wenn ihr die Bestellung in einer Cyberport-Filiale in eurer Nähe selbst abholt. Ansonsten fallen 4,99 Euro Versandkosten an, aber selbst damit landet man noch weit unter dem aktuellen Internet-Preisvergleich. Bei anderen Händlern kostet eine Eve Energy schon über 35 Euro.

Daher könnte ich mir vorstellen, dass das Angebot bei Cyberport nicht von Dauer ist. Denn gerade dank der Thread-Funktionalität ist der smarte Zwischenstecker perfekt für ein modernes Smart Home mit HomeKit geeignet. Zudem profitiert man von einigen Extras, die exklusiv in der Eve-App bereitgestellt werden. Dort kann zum Beispiel der aktuelle Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts abgelesen und auch für Automationen verwendet werden.