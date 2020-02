iCloud-Link teilen: Fotos in Originalgröße schnell weiterleiten

Ihr wollt Fotos mit Freunden oder der Familie schnell teilen? Dann nutzt doch einfach die Option „iCloud-Link teilen“. Möchte man Fotos schnell und komfortabel weitergeben, kann man einfach die entsprechenden Bilder in der Fotos-App auswählen und diese über einen iCloud-Link für andere bereitstellen. Geht dabei wie folgt vor:

Fotos-App öffnen und Fotos auswählen. „Teilen“ wählen und anschließend auf „iCloud-Link kopieren“ klicken.

Diesen Link könnt ihr nun in einer E-Mail verwenden, direkt per WhatsApp verschicken und mehr. Der Link lässt sich sowohl auf einem iOS- als auch Desktop-Gerät öffnen. Die geteilten Inhalte bleiben für 30 Tage abrufbar, danach sind sie nicht mehr verfügbar. Dabei werden die Fotos in Originalgröße geteilt. Voraussetzung ist die Verwendung der iCloud-Fotobibliothek.

Wer geteilte Fotos nicht mehr teilen möchte, kann den Link wieder löschen. Dafür müsst ihr die Fotos-App öffnen und im Bereich „Für dich“ nach ganz unten scrollen. Hier könnt ihr die „zuletzt geteilten“ Inhalte sehen und die Option „Nicht mehr teilen“ nutzen.

Falls ihr Fotos immer über den iCloud-Link teilen wollt, könnt ihr die Option dauerhaft aktivieren. Im Teilen-Dialog könnt ihr ganz oben „Optionen“ anwählen und hier unter „Senden“ den iCloud-Link auswählen. Optional kann man hier noch einstellen, ob Fotodaten (Schlagworte, Beschreibungen, Bearbeitungen, Live Photo Effekte etc.) beim Teilen mit einbezogen werden sollen.