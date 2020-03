Impossible Road: Highscore-Klassiker wird aktuell kostenlos angeboten

Das iOS-Spiel Impossible Road (App Store-Link) ist Anfang 2013 erschienen und konnte uns damals überzeugen. Obwohl das Spiel seit November 2017 nicht mehr aktualisiert wurde, möchten wir heute noch einmal auf den Highscore-Klassiker hinweisen, da das Game jetzt kostenlos angeboten wird.

Impossible Road ist definitiv nichts für schwache Nerven, denn der Schwierigkeitsgrad liegt irgendwo zwischen Frust und Erfolgserlebnissen. Die einzige Aufgabe des Spielers: Ein kleiner Ball muss auf einer schier unendlichen Straße gehalten werden. Dabei gilt es nicht nur Kurven, sondern auch Steilwände und Sprünge zu überwinden sowie Checkpoints zu durchqueren. Und selbst wenn man mal unkontrolliert durch die Luft fliegt, ist noch nicht alles verloren: Man hat für einen kurzen Zeitraum die Chance, auf den rechten Pfad zurückzukehren.

In Impossible Road wird es schnell knifflig

„Ich denke, dass der hohe Schwierigkeitsgrad ein fundamentaler Teil des Spiels ist. Es ist sicher nicht für jeden geeignet, aber das ist okay für mich. Die Nutzer, die Zeit in das Spiel investieren, um es zu meistern, werden dabei hoffentlich viel Spaß haben“, hat uns der Entwickler vor einiger Zeit mitgeteilt. Und einen Tipp hat er auch noch für euch auf Lager: „Sehr wichtig ist, dass man die Benachrichtigungen abstellt. Eine E-Mail zur falschen Zeit kann den eigenen Highscore kaputt machen. Für einen hohen Score muss man nicht springen, stattdessen sollte man versuchen so viel wie möglich zu rollen. Wenn man fällt und wieder aufkommt, sollte man darauf achten, wie man auf die Strecke trifft. Wenn es bergauf geht, springt man hoch, geht es bergab, springt man nicht so hoch. Das sollte man immer abwägen.“

Zum Nulltarif ist Impossible Road ein wirklich toller Spaß, der auf Werbung und In-App-Käufe verzichtet. Werft abschließend noch einen kurzen Blick in den Trailer und entscheidet dann, ob das Spiel euren Geschmack trifft. Welchen Highscore könnt ihr einfahren?