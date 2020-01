Incipio: Neue Reihe von pflanzenbasierten iPhone-Cases ist komplett abbaubar

Wer sein iPhone mit einem Case schützt, trägt in den meisten Fällen auch zu mehr Plastikmüll bei. Selbst solche Exemplare, die mit Leder oder Holzmaterial bezogen sind, setzen oft auf ein Innencase aus Kunststoff oder Silikon. Wer dann auch noch gleich mehrere Schutzhüllen sein Eigen nennt oder für jedes neue iPhone-Modell entsprechendes Zubehör kauft, sammelt im Verlauf der Jahre einiges an Plastikmüll an.

Der bekannte Hersteller Incipio will mit seiner neuen Organicore-Kollektion für die iPhone 11-Generation dieser Entwicklung entgegen treten. Die Serie von dünnen Backcovern für das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max setzt auf ein Material namens Organicore, ein proprietäres, zu 100 Prozent kompostierbares Material, das Müll reduziert, indem es auf natürliche Weise wieder in die Umwelt gelangt.

Als komplett abbaubares Material kann Organicore problemlos der Kompostierung zugeführt werden und soll laut Angaben des Herstellers in industriellen Kompostanlagen nach sechs Monaten zerfallen. Zusätzlich zu diesem Alleinstellungsmerkmal gibt es Features wie

Geprüft zum Schutz vor Stürzen von bis zu 3 Metern

Erhöhter Rand für zusätzlichen Schutz des Bildschirms

Kompatibel mit drahtlosem Laden

Schlanke, leichte und flexible Schale mit glatter Außenseite

Neutrale Farben für jeden Lebensstil

Ein Jahr Garantie

100% recycelbare Verpackung mit umweltfreundlicher Tinte auf Wasserbasis

Das Lineup der Organicore-Cases ist ab sofort auf der Website von Incipio zu haben. Die Backcover für die iPhone 11-Generation sind in vier schlichten Farben – Schwarz, Dunkelgrün, Grau und Beige – für jeweils 39,99 USD zu haben. Organicore Cases für weitere Smartphones, Tablets und auch die AirPods bzw. AirPods Pro sollen in den kommenden Monaten folgen. Eine ebenfalls vollständig abbaubare Alternative sind die Smartphone-Cases von PelaCase.