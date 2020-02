Instagram: Mehr Werbeeinnahmen als YouTube & neue GIF-Antworten in der Story

Das Bildnetzwerk Instagram (App Store-Link) hat im zurückliegenden Jahr mehr Werbeeinnahmen als YouTube generiert. Laut Bloomberg hat Instagram insgesamt über 20 Milliarden US-Dollar eingenommen, YouTube erzielte mit Werbeeinnahmen „nur“ 15,1 Milliarden US-Dollar.

Facebook wollte sich zu den Zahlen nicht äußern. Außerdem hat man seit 2018 nicht mehr über die aktiven Nutzer gesprochen, damals waren es 1 Milliarde Nutzer. Jetzt werden es sicherlich deutlich mehr sein.

Gleichzeitig gibt es eine neue Funktion in der Instagram-App. Wer auf Stories antwortet, kann ab sofort auch GIFs nutzen. Diese werden von GIPHY bereitgestellt.

PSA: You can now reply to your friends’ stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it.

— Instagram (@instagram) February 4, 2020