Amazon reduziert Echo-Geräte: Dot, Plus, Show und Flex

Ich habe bei mir Zuhause mehrere Alexa-Geräte im Einsatz. Neben dem Echo Dot, Echo Show 5 und Echo Show der ersten Generation auch mehrere Sonos One. Alexa startet mein Lieblingsradio, schaltet sehr gerne meine Hue und weitere smarte Lampen, erinnert mich, stellt Timer und mehr. Sprich: Ich möchte sie nicht mehr missen.

Falls ihr Echo-Lautsprecher sucht, gibt es heute bei Amazon einige Angebote. Die Preise sind in Ordnung, in der Cyber Monday Woche ging es etwas günstiger – aber die ist ja jetzt nunmal vorbei. Mit dabei sind der Echo Dot, der Echo, Echo Plus, Echo Flex und mehrere Show.

18.438 Bewertungen Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit... Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem Lautsprecher für volleren und kräftigeren Klang.

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify, TuneIn und weiteren. Sie können auch Hörbücher von Audible hören.

4.794 Bewertungen Der neue Amazon Echo (3. Generation), smarter... Lernen Sie Echo kennen – Echo (3. Gen.) bietet neue, hochwertige Lautsprecher mit Dolby-Verarbeitung, die den Raum mit purem 360-Grad-Klang mit klaren Höhen und dynamischen Bässen füllen.

Genießen Sie Premiumklang – Personalisieren Sie Ihr Hörerlebnis durch Anpassen der Equalizer-Einstellungen oder verbinden Sie einen zweiten Echo (3. Gen.) oder Echo Plus (2. Gen.) für...

2.545 Bewertungen Echo Plus (2. Gen.), mit Premiumklang und... Echo Plus hat einen integrierten Zigbee-Hub, mit dem kompatible Smart Home-Geräte ganz einfach eingerichtet und gesteuert werden können, und bietet einen verbesserten Klang für das Streamen von...

Neue hochwertige Lautsprecher mit Dolby-Verarbeitung erfüllen den Raum mit purem 360-Grad-Klang mit klaren Höhen und dynamischen Bässen. Die Equalizer-Einstellungen sind in der Alexa App...

4.070 Bewertungen Wir stellen vor: Echo Show 5 – kompaktes Smart... Kompaktes Smart Display mit 5,5 Zoll großem Bildschirm und Alexa

Verwalten Sie Kalender und To-do-Listen, hören Sie Wetter- und Verkehrsinformationen und kochen Sie Rezepte nach.

Wir stellen vor: Echo Show 8 | Smart Display mit 8... Alexa zeigt Ihnen mehr – Mit dem 8 Zoll großen HD-Display und Stereosound kann Alexa Ihnen helfen, Ihren Alltag zu organisieren.

Lassen Sie sich unterhalten – Bitten Sie Alexa, Fernsehserien, Filme oder die Nachrichten abzuspielen oder hören Sie Radiosender, Podcasts und Hörbücher.

1.387 Bewertungen Echo Show (2. Gen.) Premiumlautsprecher mit... Über Premiumlautsprecher mit Dolby-Verarbeitung streamen Sie Musik und Bücher in klarem Stereoklang. Auf dem brillanten 10-Zoll-HD-Display schauen Sie Videos, Filmen und Serien - in neuem Design mit...

Fragen Sie Alexa und lassen Sie sich mit Amazon Music Songtexte und Albumcover anzeigen. Zeigt die Wettervorhersage, Kalendar, To-do-Listen und Ihre Lieblingsplaylists an. Schauen Sie die Nachrichten...