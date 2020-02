Eero-Router: Jetzt im Angebot & bald mit HomeKit kompatibel

Fabian hat euch gegen Ende letzten Jahres sowohl die Mesh-Router Eero als auch die Eero Pro ausführlich vorgestellt. Während die Eero-Geräte für eine Wohnung auf einer Etage ausreichend sind, haben in Fabians Haus über drei Etagen die Eero Pro das Rennen gemacht – und sind immer noch zufriedenstellend im Einsatz.

Die Eero-Router gehören zu den beiden Produkten, die in Kürze mit HomeKit kompatibel gemacht werden. Leider gibt es weiterhin nur sehr wenige Informationen, was die HomeKit-Integration mit sich bringt. So soll es eine Firewalling-Funktion geben, die die Router sicherer macht, ebenso könnten die Einheiten als HomeKit-Steuerzentrale fungieren.

Sobald die Router die Aktualisierung erhalten, werden wir euch ausführlich informieren. Falls auch ihr HomeKit-Router sucht, könnt ihr schon jetzt reduziert zuschlagen. Bei Amazon gibt es beide Varianten im Angebot.

Das 3er Set Eero-Router kostet 195 Euro statt 279 Euro, eine einzelne Einheit 76 Euro statt 109 Euro. Die Eero Pro-Router kosten im 3er Set 349 Euro statt 499 Euro, eine einzelne Einheit schlägt mit 139 Euro statt 199 Euro zu Buche. Neben Eero wird auch das System Linksys Velop Tri-Band mit HomeKit kompatibel gemacht (3er Set für regulär 320 Euro).

