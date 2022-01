iOS 15.3 und Co: Apples großes Update zur Fehlerbehebung

Gestern Abend hat Apple die finalen Versionen von iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 und macOS 12.2 für Entwickler und Entwicklerinnen zum Download freigegeben. Es ist davon auszugehen, dass die neuen Versionen nächste Woche für alle bereitgestellt werden.

Safari-Lücke geschlossen

iOS 15.3, iPadOS 15.3 und macOS 12.2 werden ein Bug in Safari beheben, über den wir zuletzt berichtet hatten. Der Blog FingerprintJS deckte auf, dass es in Safari einen schwerwiegenden Bug gibt, der den jüngsten Browserverlauf und sogar Informationen über das eingeloggte Google-Konto offenlegen kann. Nachdem Apple bestätigt hat an einer Lösung zu arbeiten, wird man das Problem mit den kommenden Versionen aus der Welt schaffen.

Ladeprobleme gelöst

Mit watchOS 8.4 adressiert man Ladeprobleme mit Drittanbieterkabeln. Betroffen sind vor allem Nutzer und Nutzerinnen einer Apple Watch Series 7, die ihre Uhr nicht mit dem originalen Apple-Kabel aufladen, sondern Lösungen von Drittanbietern verwenden. Einige Ladegeräte wollten die Watch gar nicht aufladen, andere wiederum haben nach wenigen Minuten den Ladevorgang abgebrochen. Mit watchOS 8.4 sollten diese Probleme der Vergangenheit angehören.