Monopoly Tycoon: Städtebau-Simulation im Stil es Spiele-Klassikers

Monopoly haben wir wohl schon alle gespielt. Und auch bei Sim City stehen die Chancen ziemlich gut. Wie wäre es, wenn man diese beiden Klassiker nun miteinander vereint? Dann kommt wohl so etwas dabei heraus wie Monopoly Tycoon (App Store-Link). Das Freemium-Spiel wurde bereits seit einiger Zeit in mehreren Ländern getestet und ist nun weltweit für iPhone und iPad verfügbar.

Natürlich, wie sollte es auch anders sein, finanziert sich das „Gratis“-Spiel mit In-App-Käufen. Es gibt virtuelles Geld und Diamanten, zudem kann man mit echtem Geld nachhelfen, noch schneller als Ziel zu gelangen – wenn es ein solches überhaupt gibt. Kurz gesagt: Eigentlich ist Monopoly Tycoon genau die Art von Spiel, die ich erst gar nicht installiere.

Am Ende sieht der nette Herr mit seinem weißen Schnäuzer und dem schwarzen Zylinder aber so nett aus, dass ich doch mal einen einen Blick riskiert und mir die gut 600 MB große Universal-App auf mein iPad geladen habe.

Immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben wird, an dem abkassiert werden soll, habe ich meine ersten Häuser, Hotels und Geschäfte gekauft. Was soll ich euch groß sagen: In Monopoly Tycoon scheint man zunächst einmal nicht viel falsch machen zu können. Der Einstieg ist denkbar einfach, wofür auch die deutsche Lokalisierung und die interaktive Begleitung sorgen. Es ist ein Spiel zum Abschalten, das man nebenbei einfach mal ein bisschen laufen lassen kann.

Mir persönlichen gefallen Aufmachung und Gestaltung tatsächlich ziemlich gut. Menschen und Autos beleben die Stadt, die Gebäude sehen klasse aus und Geräusche und Musik sorgen für eine passende Akustik. Auf der anderen Seite habe ich aber gleichzeitig den Gedanken, dass Monopoly Tycoon ein endloses Spiel ohne echtes Ziel ist – und irgendwann auch echtes Geld ausgegeben werden soll. Und so ist es aus meiner Sicht am Ende nur ein Titel unter vielen – und eben keine besondere Empfehlung.