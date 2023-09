iPhone 12: Apple soll Angestellte zu Stillschweigen angewiesen haben

Apple musste sich in dieser Woche mit französischen Behörden auseinandersetzen, die das Unternehmen aufforderten, alle Verkäufe des iPhone 12 zu stoppen. Es wurde sogar ein Verkaufsverbot angekündigt, weil man Bedenken hinsichtlich der Strahlungsstandards hatte. Während Apple die Anschuldigungen zurückwies und mittlerweile auch ein Software-Update zur Behebung des Problems angekündigt hat, scheinen andere europäische Länder mit Frankreich übereinzustimmen.

In dieser Situation hat Apple Berichten zufolge seine Angestellten gebeten, über die Strahlungswerte des iPhone 12 zu schweigen. Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge hat Apple das technische Support-Team angewiesen, keine Informationen zu liefern, wenn die Kundschaft nach den französischen Behauptungen zu Strahlungsrisiken frage. Die Angestellten wurden angewiesen, zu sagen, dass sie „nichts zu sagen haben“. Sie wurden auch angewiesen, zu betonen, dass Telefone zwei Wochen nach dem Kauf nicht mehr zurückgegeben oder ersetzt werden können.

„Personen, die fragen, ob das Telefon sicher ist, sollte man antworten, dass alle Apple-Produkte strenge Tests durchlaufen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind“, heißt es in dem Bericht. Nach Angaben der französischen Regulierungsbehörde überschreiten die iPhone 12-Geräte die gesetzlichen Grenzwerte für die Strahlenbelastung. Der französische Minister für Digitales und Telekommunikation hat Apple aufgefordert, ein Software-Update zu veröffentlichen, um die vom iPhone 12 ausgehende Strahlung zu reduzieren. Andernfalls wird das Gerät aus dem Land verbannt. Apple hat darauf bereits reagiert und ein solches Software-Update angekündigt.

Auch andere Länder haben Bedenken

Apple hat erklärt, dass das iPhone 12, genau wie jedes andere seiner Geräte, strengen Sicherheitstests unterzogen wurde, die bescheinigen, dass das Gerät für die Kundschaft sicher ist. Gleichzeitig hat das Unternehmen das iPhone 12 am Dienstag nach der Ankündigung des iPhone 15 eingestellt. Das iPhone 12 wurde im Oktober 2020 mit vier verschiedenen Versionen angekündigt: Das iPhone 12 mini, 12, 12 Pro und 12 Pro Max. Apple verkauft keines dieser Modelle mehr offiziell, allerdings sind die Geräte noch im Handel und über den Gebrauchtwarenmarkt erhältlich.

Während Apple aktuell versucht, mit der Situation in Frankreich umzugehen, bereiten sich andere Länder darauf vor, den Tech-Konzern mit ähnlichen Vorwürfen zu konfrontieren. Verbraucherschutzgruppen in Deutschland und Spanien haben bereits Bedenken über die Strahlungswerte des iPhone 12 geäußert, während die belgische Regulierungsbehörde schon bestätigt hat, dass man „mögliche Gesundheitsrisiken“ in Bezug auf das Gerät prüfe.