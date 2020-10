iPhone 12 Pro: Fotograf teilt beeindruckende Luftaufnahmen aus San Francisco

Der Fotograf Toby Harriman gehörte zu den wenigen, die das iPhone 12 Pro schon vor dem Release ausprobieren durften. Als Experte für Luftaufnahmen bedurfte es daher keiner langwierigen Entscheidung, das neue Smartphone-Modell auch gleich in der Luft auszuprobieren. Herausgekommen sind mehr als nur eindrucksvolle 4K-Videoaufnahmen und zahlreiche Fotos aus San Francisco und Umgebung, die der Fotograf auf seiner Website teilt.

Auch wir wollen euch diese tollen Aufnahmen, die mit einem iPhone 12 Pro entstanden sind, nicht vorenthalten. Wir binden daher eine Fotoauswahl sowie abschließend das großartige 4K-Video von Toby Harriman ein. Zu seinem Workflow berichtet der Fotograf bei YouTube: „Ich habe diesen Film im integrierten HDR-Videomodus ohne Apps von Drittanbietern gedreht. Alles wurde in 4K 60fps oder 4K 24fps aufgenommen. In Adobe Premiere bearbeitet. Trotzdem hielt ich an meinem normalen Workflow fest und exportierte nicht in HDR. Hoffentlich kann ich diese Version bald veröffentlichen. In Adobe Lightroom bearbeitete Fotos. Minimale Anpassungen.“ Wir wünschen euch viel Spaß mit diesen tollen Shots.

(Fotos/Video: Toby Harriman)