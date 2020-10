mehr-tanken integriert Widget mit Spritpreisanzeige

Wer an der Zapfsäule nicht zu viel zahlen möchte, kann sich die Preise schon vorab per App anzeigen lassen. Spritpreis-Apps gibt es viele, mehr-tanken (App Store-Link) bietet nun als erste ein Widget für den iOS 14-Homescreen an.

Ist Version 3.12.0 installiert, könnt ihr aus zwei verschiedenen Widgets wählen. Es gibt ein „Flizzi empfiehlt“-Widget, bei dem angezeigt wird, ob man zur aktuellen Tageszeit tanken sollte oder lieber noch etwas abwartet. In drei Größen gibt es dann das Widget mit Spritpreisanzeige. Hier könnt ihr eure Favoriten oder die Tankstellen aus der normalen Suche anzeigen lassen.

Das Widget selbst kann in der Farbe leider nicht angepasst werden, hier gibt es ein helles Blau. Das mehr-tanken Widget unterstützt den Dark Mode nicht und behält die Farbe einfach bei – schade. Hier können die Entwickler noch einmal Hand anlegen.

mehr-tanken ist im Download 79,7 MB groß und für iPhone, iPad und Apple Watch verfügbar. Die Alternativen clever-tanken, Bertha, ADAC Spritpreise und Co. lassen ein Widget noch vermissen.