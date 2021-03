iPhone 13 wird wohl 1 TB Speicheroption anbieten

Schon Ende Januar haben wir berichtet, dass das kommende iPhone wohl mehr Speicher anbieten wird. Demnach plant Apple für das iPhone 13 Pro eine neue Speicheroption mit 1 TB. Die aktuellen iPhone-Modelle bieten zum aktuellen Zeitpunkt maximal 512 GB Speicherplatz.

Die Analysten von Wedbush bestätigen diese Gerüchte und beziehen sich auf interne Infos aus der Lieferkette. Bisher bietet Apple 1 TB Speicher nur beim iPad Pro an, mit dem nächsten iPhone soll der Speicherplatz auch auf dem Apple-Smartphone erweitert werden.

Solch eine große Speicheroption ist wohl eher für einen kleinen Bruchteil der Nutzer spannend. Der Anschaffungspreis wird sicherlich deutlich steigen und bevor man so viel Speicherplatz in Betracht zieht, sollte man prüfen, ob man so viel Speicher überhaupt benötigt.

Mein iPhone 12 Pro Max hat 512 GB Speicher, belegt habe ich effektiv aktuell aber nur 191 GB. Und ich könnte noch Apps auslagern und 70 GB einsparen. Wenn ich große Anhänge aus iMessage ebenfalls in die Cloud verschiebe, mache ich weitere 4 GB frei. Wer natürlich vieles Fotos in Originalqualität auf dem iPhone speichert, benötigt viel Speicher. Aber auch hier kann die iCloud helfen. Meine rund 25.000 Fotos und 1000 Videos nehmen nur 3,63 GB Speicher auf dem iPhone ein, der Rest wird aus der iCloud geladen.

Wer sich also für eine kleinere Speicheroption entscheidet, sollte darüber nachdenken einen größeren iCloud-Speicherplan zu nutzen. Dieser verursacht natürlich monatliche Kosten.