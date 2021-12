iPhone 14 Pro und Pro Max: Frontkamera im Punchhole-Design?

Auch wenn die iPhone 13-Generation erst seit einigen Wochen in den Ladenregalen liegt, mehren sich schon jetzt Gerüchte um das Design und die Features der nachfolgenden Generation, dem iPhone 14. An dieser Stelle kommt das Magazin The Elec ins Spiel: In einem neuen Bericht geht man dort von einem sogenannten Punchhole-Design für die Frontkamera der 2022er iPhone-Generation aus.

Bisher setzte Apple beim Frontdesign der letzten iPhone-Modelle auf eine sogenannte Notch, eine Display-Aussparung, bei der mittig entsprechende Sensoren und die Frontlinse des Geräts zu finden ist. Diese ist im Vergleich zu vielen anderen Smartphones der Konkurrenz noch immer sehr breit: Viele andere Hersteller setzen mittlerweile auf eine sogenannte Tropfen-Notch mit minimalem Ausschnitt in der Mitte des Displays oder integrieren die Kameralinse über ein sogenanntes Punchhole direkt in den Bildschirm.

Auch wenn The Elec bisher kaum mit regelmäßigen und zuverlässigen Prognosen in Erscheinung getreten ist, decken sich die Aussagen mit einer Prognose des bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo, der schon im März dieses Jahres erstmals ein Punchhole-Design beim iPhone ins Gespräch brachte und dieses Thema erneut in einer separaten Investoren-Notiz im September aufgriff.

Standard-iPhone 14-Modelle weiter mit Noch

Der nun vorliegende Bericht von The Elec geht von einem 6,06″ iPhone Pro sowie einem 6,7″ iPhone Pro Max aus, die beide ein Punchhole auf der Frontseite aufweisen sollen. Die regulären Modelle ohne „Pro“ im Titel sollen weiterhin auf eine Notch setzen.

„Damit die Technologie ein beeindruckendes Vollbild-Erlebnis bietet, ist es wichtig, dass der das Loch umgebende Anzeigebereich die gleiche Auflösung und Farbe wie die anderen Bereiche des Displays aufweist. Apple wird auch Dünnschichttransistoren aus polykristallinem Niedertemperaturoxid (LTPO) für die OLED-Panels der Pro-Modelle verwenden, die nächstes Jahr auf den Markt kommen und vermutlich iPhone 14 heißen werden.“

So berichtet The Elec im Artikel. Sollte Apple ein Punchhole-Design für das iPhone 14 im nächsten Jahr umsetzen wollen, wird sich der Konzern Gedanken machen müssen, wo die verschiedenen Sensoren, die aktuell in der Notch beherbergt sind, untergebracht werden. In der Notch befinden sich unter anderem der Infrarot- und Näherungs-Sensor sowie die Frontkamera.