Roku vs YouTube: Diskussion beendet & mehrjähriger Deal ausgehandelt

Der Streaming-Dienst Roku ist erst kürzlich auch in Deutschland mit seiner eigenen Hardware an den Start gegangen und bietet damit eine Alternative zum Apple TV und dem Amazon Fire TV Stick. Seit Oktober dieses Jahres gibt es mit dem Player Roku Express HD und dem Express 4K entsprechende Endgeräte, die Mediatheken sowie Musik- und Videostreaming-Dienste auf den Fernseher oder einen anderen Bildschirm mit HDMI-Anschluss bringen.

In der Vergangenheit gab es allerdings auch einige Probleme, die vor allem Roku und den Google-Konzern betrafen. Die beiden Konzerne waren sich uneinig darüber, in welcher Form die YouTube- und YouTube TV-Angebote auf den Roku-Geräten erscheinen sollten. Google forderte eine prominentere Platzierung der eigenen Dienste auf den Roku-Geräten, die Roku als „belastende Forderungen“ beschrieb.

„Sollte bis morgen keine Einigung erzielt werden, wollte Google die YouTube-App von Roku abziehen – ein Verlust für alle Beteiligten, vor allem aber für Roku-Nutzer, die dann einen wichtigen Videodienst nicht mehr hätten herunterladen können.“

So berichtet das Team von The Verge bezüglich der Auseinandersetzung. Glücklicherweise für alle Roku-Nutzer und -Nutzerinnen haben sich die beiden Unternehmen nun aber offenbar geeinigt. „Diese Vereinbarung stellt eine positive Entwicklung für unsere gemeinsamen Kunden dar und macht sowohl YouTube als auch YouTube TV für alle Streamer auf der Roku-Plattform verfügbar“, erklärte Dallas Lawrence, ein Roku-Sprecher, gegenüber The Verge. Der ausgehandelte Deal zwischen Roku und Google soll sich über mehrere Jahre erstrecken, so dass Roku-User bezüglich YouTube erst einmal aufatmen können.