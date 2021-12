Apple vs Epic: Aussetzung stattgegeben – morgen keine App Store-Änderungen

Der Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic Games scheint nach wie vor kein Ende zu nehmen. Wie unter anderem das Team von MacRumors berichtet, konnte Apple nun einen Erfolg vor dem Berufungsgericht erringen und muss nicht, wie von Epic Games gefordert, bis zum 9. Dezember Änderungen am App Store vornehmen. Diese hätten Entwicklern und Entwicklerinnen die Möglichkeit gegeben, Alternativen zu In-App-Käufen im App Store anzubieten.

Gegen diese Deadline und die damit verbundenen Änderungen war Apple vor einigen Wochen vor den Ninth Circuit Court of Appeals, ein Berufungsgericht, gezogen. Nun hat Apple erfolgreich einen Aufschub der einstweiligen Verfügung vor dem Gericht erwirkt, so dass die oben genannten Änderungen von Apple vorerst nicht vorgenommen werden müssen.

„Apple hat zumindest nachgewiesen, dass seine Berufung ernsthafte Fragen zur Begründetheit der Feststellung des Bezirksgerichts aufwirft, dass Epic Games, Inc. nicht nachweisen konnte, dass Apples Verhalten gegen Kartellgesetze verstieß, wohl aber, dass dass dasselbe Verhalten gegen das kalifornische Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verstieß. […] Daher geben wir Apples Antrag auf Aussetzung von Absatz (1) Teil (i) der dauerhaften Unterlassungsverfügung statt. Die Aussetzung bleibt bis zur Erteilung des Mandats in diesem Berufungsverfahren in Kraft.“

So heißt es in der Begründung des Gerichts. Da das Berufungsgericht die Vollstreckung der einstweiligen Verfügung ausgesetzt hat, bis es in der Lage ist, den Fall vollständig anzuhören, könnte es mehrere Monate dauern, bis es zu weiteren Entscheidungen kommt. Während der Prüfung der Berufung von Apple kann der Konzern den App Store weiter im aktuellen Zustand betreiben.