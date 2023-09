iPhone 15: USB-C auf Ethernet Adapter ermöglicht Internet per Kabel

Der Lightning-Anschluss im iPhone ist nicht nur langsam, sondern auch funktional begrenzt. Mit der Umstellung auf USB-C gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, unter anderem kann man das iPhone als Powerbank nutzen und andere Geräte aufladen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines USB-C auf Ethernet Adapters, um das iPhone via Kabel mit dem Internet zu verbinden. An dieser Stelle sei gesagt, dass mit einem entsprechenden Adapter Internet via Kabel auch über Lightning möglich ist.

Ob das notwendig ist? Kommt auf den Einsatzzweck an. Wenn die möglicherweise langsame Internetverbindung für große Downloads ärgerlich ist, per Kabel es aber deutlich schneller geht, kann man diese Methode wählen. Ein MacRumors-Leser konnte so Geschwindigkeiten von bis zu 800 Mbit/s erzielen.

Wird der Adapter angeschlossen und per Ethernet-Kabel ans Internet geklemmt, erscheint in den iPhone-Einstellungen eine neuer Eintrag „Ethernet“. Hier gibt es IP-bezogene Informationen und verschiedene Konfigurationsoptionen.