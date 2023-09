Batterielaufzeit: iPhone 15 Plus liegt vor dem iPhone 15 Pro Max

Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind mit dem neuen A17 Pro Chip ausgestattet, der erstmals im 3nm-Verfahren hergestellt werden. Dieser Chip soll effizienter sein und so auch die Batterielaufzeit verlängern. Der bekannte YouTuber Mrwhosetheboss hat einen erneuten Batterielaufzeittest durchgeführt und die neuen iPhone 15 Pro-Modelle halten länger durch als ihre Vorgänger, allerdings ist das iPhone 15 Plus noch besser.

Apple gibt in den technischen Daten der jeweiligen Modelle die Batterielaufzeit immer nur im Bezug auf die Videowiedergabe sowie Audiowiedergabe an. Die Werte sind erste Anhaltspunkte für die Laufzeit der Batterie, im Alltag kann das aber anders aussehen. Auf dem Papier ist das iPhone 15 Pro Max bei der Videowiedergabe vor dem iPhone 15 Plus, bei der Audiowiedergabe hält das iPhone 15 Plus sogar 100 Stunden durch – beim iPhone 15 Pro Max sind es „nur“ 95 Stunden.

Im Video wurde ein möglichst realistisches Nutzungsmuster simuliert, unter anderem das Anschauen von Social Media Videos, Musik, Videochats, Spiele, die Nutzung der Kamera, FaceTime Anrufe und mehr. Bisher war das iPhone 13 Pro Max der Batterie-Champion, die iPhone 14-Modelle lagen knapp dahinter. Das iPhone 15 Pro musste nach 9 Stunden und 20 Minuten von den neusten Modellen als erstes aufgeben, das iPhone 15 folgt mit knapp 10 Stunden. Das iPhone 15 Pro Max erreichte 11 Stunden und 41 Minuten, das iPhone 15 Plus kommt auf 13 Stunden und 19 Minuten und sichert sich somit den Spitzenplatz – und zwar aller iPhone-Modelle.

Die Testergebnisse im Überblick

iPhone 15 Plus : 13 Stunden und 19 Minuten

: 13 Stunden und 19 Minuten iPhone 15 Pro Max : 11 Stunden und 41 Minuten

: 11 Stunden und 41 Minuten iPhone 13 Pro Max : 11 Stunden und 19 Minuten

: 11 Stunden und 19 Minuten iPhone 14 Pro Max : 10 Stunden und 54 Minuten

: 10 Stunden und 54 Minuten iPhone 15 : 9 Stunden und 57 Minuten

: 9 Stunden und 57 Minuten iPhone 15 Pro : 9 Stunden und 20 Minuten

: 9 Stunden und 20 Minuten iPhone 14: 9 Stunden und 2 Minuten