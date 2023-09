Streaming: Amazon Prime Video ab 2024 mit Werbung

2007 ist Amazon Prime gestartet und bot damals einen besonders schnellen Versand an. Der Service wurde fix um weitere Extras ausgeweitet, unter anderem Zugriff auf exklusive Angebote, Streaming von Filmen, Serien und Musik, Zugriff auf ausgewählte Spiele der UEFA Champions League, werbefreie Podcasts und vieles mehr. Besonders stark investiert Amazon in Prime Video, hier gibt es zahlreiche Original-Produktionen, exklusive Dokumentationen und mehr. Und das kostet natürlich Geld.

Nun kündigt Amazon an, dass ab Anfang 2024 Prime Video nur noch gegen Gebühr werbefrei ist. „Damit wir noch mehr fantastische Inhalte für Prime-Mitglieder anbieten können, und um diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu erhöhen, werden Prime Video-Titel in Deutschland ab 2024 in begrenztem Umfang Werbung enthalten. Unser Ziel ist es, deutlich weniger Werbung zu zeigen als lineare Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter. Für Prime-Mitglieder besteht kein Handlungsbedarf. Der aktuelle Preis für die Prime-Mitgliedschaft bleibt 2024 unverändert.“, lässt Amazon wissen.

Werbefrei nur noch gegen Aufpreis

Wer Amazon Prime Video weiterhin werbefrei genießen möchte, kann eine neue Werbefrei-Option buchen – der Preis für diese Option wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. „Wir werden Prime-Mitglieder mehrere Wochen vor der Einführung von Werbung per E-Mail benachrichtigen und darüber informieren wie sie, wenn sie möchten, die werbefreie Option wählen können.“.

Um die Einführung von mehr Werbung zu rechtfertigen, listet Amazon noch einmal die Vielzahl der Vorteile von Prime auf:

Unbegrenzter kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln. In ausgewählten Metropolregionen liefern wir dein Paket sogar noch am selben Tag aus, wenn du morgens bestellt hast.

Zugang zu exklusiven und umfangreichen Video-Streaming-Inhalten (einschließlich exklusiver Prime Video-Titel wie LOL: Last One Laughing, All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, The Boys, Tom Clancy’s Jack Ryan, Citadel, Das Rad der Zeit, Reacher, Der Sommer, als ich schön wurde sowie Blockbuster-Filme wie Air, Creed III, Dungeons & Dragons, der kommende Film Candy Cane Lane mit Eddie Murphy und exklusive Live-Sportübertragungen wie das Highlight-Spiel der UEFA Champions League am Dienstagabend).

Zugriff auf Prime Video Channels mit einer einzigartigen Auswahl individuell buchbarer Channels, darunter Paramount+, DAZN, MGM+, ARD Plus, ZDF Select, Discovery+, Sony Channel, AXN, GEO Television und Filmtastic – ohne zusätzliche App, unabhängig von Bundles und jederzeit kündbar.

Exklusive Angebote und Shopping-Events wie Prime Day (im Sommer) und Prime Deal Days (im Herbst).

Werbefreier Zugriff auf über 100 Millionen Songs im Zufallsmodus, Playlists on-demand und die größte Auswahl an Podcasts ohne Werbung mit Amazon Music.

Kostenlose Lebensmittellieferung mit Amazon Fresh in Berlin, Potsdam, Hamburg und München ab einem Bestellwert von 80 Euro oder in ausgewählten Gebieten im Webshop von Tegut bei Amazon oder die Amazon App.

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos mit Amazon Photos.

Kostenfreie Spiele, In-Game-Inhalte und ein Channel-Abonnement auf Prime Gaming.

Hunderte von Büchern und Zeitschriften mit Prime Reading.

Letztendlich müsst ihr selbst abwägen, welche Vorteile ihr von Prime nutzt und ob euch der Preis für das Gebotene gerechtfertigt erscheint. Eine Option, die nur den bevorzugten Versand anbietet, wäre bestimmt eine gute Wahl, wobei dann zu viele Nutzer und Nutzerinnen von einem All-In-Abo auf das Nur-Versand-Abo umsteigen würden – und genau aus diesem Grund wird es solch eine Option wohl nicht mehr geben.

Die Frage an euch: Nutzt ihr Prime? Welche Prime-Vorteile sind bei euch besonders gefragt? Zuletzt sei noch gesagt, dass der nächste Prime Day am 11. und 12. Oktober bevorsteht und nur Prime-Mitglieder Zugriff auf die Deals haben.