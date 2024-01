iPhone 16 und iPhone 16 Plus: 8 GB RAM und Wi-Fi 6E-Support

Auch wenn es noch einige Monate bis zur Vorstellung der neuen iPhone 16-Generation dauert, mehren sich die Gerüchte zur neuen Smartphone-Generation von Apple. Aktuell meldet sich der Technologie-Analyst Jeff Pu mit neuen Prognosen zum iPhone 16, iPhone 16 Plus und iPhone 16 Pro.

Am gestrigen Sonntag teilte Pu (via MacRumors) mit, dass Apples iPhone 16 und iPhone 16 Plus der nächsten Generation beide mit 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein werden. Dies würde eine Steigerung gegenüber den 6 GB Arbeitsspeicher des iPhone 15 und iPhone 15 Plus darstellen. In einer Research Note des Investmentunternehmens Haitong International Securities bekräftigte Pu seine Überzeugung, dass demnach alle iPhone 16-Modelle mit 8 GB RAM ausgestattet sein werden. Ein größerer Arbeitsspeicher kann zu einer verbesserten Leistung beim Multitasking auf dem iPhone beitragen.

Pu geht außerdem davon aus, dass das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus Wi-Fi 6E unterstützen werden. Letzteres arbeitet im 6-GHz-Band und ermöglicht mit einem kompatiblen Router schnellere Funkgeschwindigkeiten und geringere Signalstörungen. Bei der iPhone 15-Produktreihe ist Wi-Fi 6E auf die Pro-Modelle beschränkt.

iPhone 16 Pro-Modelle mit Snapdragon X75-Modem

In seiner Notiz hält Jeff Pu zudem fest, dass die iPhone 16 Pro-Modelle mit dem Snapdragon X75-Modem von Qualcomm ausgestattet sein werden. Er erwartet jedoch, dass das Standard-iPhone 16 und das iPhone 16 Plus das Snapdragon X70-Modem behalten werden, das in allen iPhone 15-Modellen zu finden ist. Diese Modem-Differenzierung zwischen den Standard- und Pro-Modellen wäre ein Strategiewechsel für Apple.

Der im Februar 2023 angekündigte Snapdragon X75 verfügt über eine verbesserte Carrier-Aggregation und andere technologische Fortschritte für schnellere 5G-Download- und Upload-Geschwindigkeiten im Vergleich zum X70. Der kombinierte mmWave- und Sub-6GHz-5G-Transceiver des Modems benötigt laut The Verge 25 Prozent weniger Platz auf der Leiterplatte und verbraucht bis zu 20 Prozent weniger Strom.

Der Snapdragon X75 unterstützt auch den neuesten „5G Advanced“-Standard, der als „die nächste Phase von 5G“ und eine „Evolution in Richtung 6G“ beschrieben wird. 5G Advanced wird Verbesserungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für eine verbesserte 5G-Leistung beinhalten und 5G auf zusätzliche Gerätetypen und Anwendungsfälle ausweiten. Es ist wahrscheinlich, dass Apple die Unterstützung von 5G Advanced auf den iPhone 16 Pro-Modellen ankündigen wird, so wie es mit LTE Advanced auf dem iPhone 6s im Jahr 2015 der Fall war.